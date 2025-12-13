Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  Вени Антов с 14 точки, Туркоа с победа №10 във Франция

  • 13 дек 2025 | 23:40
Националът Венислав Антов и неговият Туркоа постигнаха 7-а поредна и общо 10-а победа от началото на сезона във Франция.

Антов и съотборниците му надиграха като гост Плесис-Робинсън с 3:0 (25:22, 25:20, 25:20) в мач от 11-ия кръг на местната Marmara Spike Ligue.

По този начин Туркоа продължава да на второ място във временното класиране с 27 точки след 10 победи и 1 загуба, с колкото е и лидерът Монпелие, но с 28 точки. В следващия 12-и кръг тимът на Венислав Антов е домакин на Кан. Срещата е в събота (20 декември) от 21,00 часа.

Вени Антов изигра нов силен мач за Туркоа и реализира 14 точки (1 ас, 1 блок, 55% ефективност в атака - +4) за победата.

