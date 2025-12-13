Матей Казийски с 19 точки, Цветан Соколов с 13 точки, Халкбанк шокира лидера Зираатбанк

Бившите национали Матей Казийски и Цветан Соколов изиграха нов впечатляващ двубой за своя отбор Халкбанк.

Възпитаниците на Радостин Стойчев играха страхотно и победиха лидера Зираатбанк с 3:0 (25:23, 25:21, 25:23) в дербито на 10-ия кръг в турската Ефелер Лига.

41-годишният Матей Казийски игра фантастично и заби 19 точки (1 ас, 2 блока, 67% ефективност в атака, 36% перфектно и 45% позитивно посрещане - +5).

Цветан Соколов добави още 13 точки (3 блока, 45% ефективност в атака - +3).

Йоанди Леал се отличи с 10 точки (3 аса, 1 блок).

Нимир Абдел-Азиз заби 23 точки (2 аса, 1 блок, 54% ефективност в атака - +19).

Така Халкбанк нанеса първа загуба на Зираатбанк от началото на сезона и вече втори във временното класиране с актив от 23 точки (8 победи, 2 загуби).

Зираатбанк остава лидер с 26 точки (9 победи, 1 загуба).