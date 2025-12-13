Популярни
  2. Волейбол
  3. Феноменален Тодор Скримов заби 30 точки, Левски срази Черно море във Варна

Феноменален Тодор Скримов заби 30 точки, Левски срази Черно море във Варна

  • 13 дек 2025 | 21:11
  • 2760
  • 0

Шампионът Левски София надделя над Черно море с 3:1 (25:16, 20:25, 25:21, 25:22) като гост във Варна в мач от 9-ия кръг на efbet Супер Волей.

„Сините“ допуснаха изравняване за 1:1, след като домакините взеха втория гейм, но не позволиха да се стигне до обрат.

За Левски победата беше 6-а от 8 изиграни двубоя, докато варненци продължават с актив 1-7.

Така Левски се изкачи на 3-о място с 6 победи, 2 загуби и 18 точки. Също с 6/2, но с 20 точки втори е ЦСКА. Лидерската позиция със 7/0/18 заема „Локомотив Авиа“. Четвърти с 6/2/17 е Нефтохимик.

За Левски следва вечно дерби срещу ЦСКА в зала „Левски София“ на 17 декември от 19,30 часа.

Тодор Скримов изигра фантастичен двубой и бе най-резултатен за гостите от София с 30 точки (6 аса, 2 блока, 66% ефективност в атака, 11% перфектно и 67% позитивно посрещане - +29).

Капитанът Светослав Гоцев добави 16 точки (1 ас, 7 блока, 57% ефективност в атака+14).

Майкъл Доновън и Марсел Гуиондонг записаха по 14 точки за Черно море.

ЧЕРНО МОРЕ (ВАРНА) ЛЕВСКИ СОФИЯ 1:3 (16:25, 25:20, 21:25, 22:25)
ЧЕРНО МОРЕ: Ендрю Казмирски 1, Марсел Гуиндонг 14, Симеон Димитров 13, Кристиян Димитров 4, Виктор Йосифов 12, Томислав Русев 6 - Александър Цанев-либеро (Майкъл Доновън 14, Даниел Мицин, Даниел Вълев 1, Йоан Кайряков)
Старши треньор: ДАНИЕЛ МИЛУШЕВ
ЛЕВСКИ: Стоил Палев 1, Юлиан Вайзиг 10, Тодор Скримов 30, Гордан Люцканов 11, Светослав Гоцев 16, Мартин Тотков 8 - Дамян Колев-либеро (Петьо Иванов, Адриан Ганев, Петко Петков)
Старши треньор: НИКОЛАЙ ЖЕЛЯЗКОВ.

