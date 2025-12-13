Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Най-лудото “българско” дерби в Италия донесе победа на Жасмин Величков и Мартин Атанасов

Най-лудото “българско” дерби в Италия донесе победа на Жасмин Величков и Мартин Атанасов

  • 13 дек 2025 | 23:07
  • 1553
  • 0

Националите Мартин Атанасов и Жасмин Величков и техният Веро Волей (Монца) записаха четвърта победа в италианската Суперлига. Воденият от Масимо Ечели тим надделя над Юаса Батъри Гротадзолина с 3:2 (20:25, 30:32, 25:21, 25:19, 18:16) в двубой от 11-и кръг, изигран в "Опикуад Арена".

Жасмин Величков бе титуляр, изигра най-силният си двубой в Италия и заби 22 точки (1 ас, 2 блока, 54% ефективност в атака, 29% перфектно и 63% позитивно посрещане - +8), като бе втори по резултатност.

Мартин Атанасов пък бе на терена в първите два гейма и записа 4 точки (1 ас, 1 блок, 17% ефективност в атака, 13% перфектно и 25% позитивно посрещане - №I3).

Най-резултатен с 28 точки бе Кристиан Падар (1 ас, 4 блока, 58% ефективност в атака - +21) и бе отличен за MVP.

За Гротадзолина Георги Татаров заби 21 точки (2 аса, 2 блока, 40% ефективност в атака, 24% перфектно и 59% позитивно посрещане - +6).

Илия Петков добави 13 точки (3 аса, 3 блока, 88% ефективност в атака +2). Амир Мохамад Голзадех реализира 24 точки (2 аса, 1 блока).

Монца е 8-и с 12 точки (4 победи, 8 загуби), Гротадзолина е на 12-а позиция с 2 точки (11 загуби).

В следващия си мач (на 26 декември) Монца среща Итас Трентино (Тренто). Гротадзолина се изправя срещу Алианц Милано, на 21 декември.

