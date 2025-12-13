Популярни
Дея обърна Слави в София

  • 13 дек 2025 | 21:29
  • 533
  • 2

Славия отстъпи при домакинството си на Дея спорт с 1:3 (25:23, 19:25, 18:25, 19:25), след като Ерион Байрами се отличи с 22 точки, а отборът на Берое надигра убедително

Тимът на Дея е шести във временното класиране с 4 победи и 5 загуби, докато Славия продължава негативната си серия и допусна седмо поражение от осем срещи.

СЛАВИЯ - ДЕЯ СПОРТ (БУРГАС) 1:3 (25:23, 19:25, 18:25, 19:25)
СЛАВИЯ: Александър Борисов, Георги Костадинов 11, Борис Китов 8, Дейвид Барутов 18, Константин Динов 8, Димитър Чавдаров 8 - Христо Колев-либеро (Даниел Йеней 2, Обрайън Мокуние)
Старши треньор: СЕВЕРИН ДИМИТРОВ
ДЕЯ: Георги Братоев 4, Георги Бъчваров 15, Еирион Байрами 22, Валентин Братоев 9, Хади Шуркаби 7, Мохамадреза Хозури 6 - Иван Дунков-либеро (Константин Чипев-либеро, Николай Градинарски)
Старши треньор: ГЕОРГИ ДИМИТРОВ.

Първенство на България по волейбол за мъже, мачове от деветия кръг:

Славия – Дея спорт – 1:3 (25:23, 19:25, 18:25, 19:25)

ЦСКА – Дунав – 3:0 (25:12, 30:28, 25:20)

Черно море – Левски – 1:3 (16:25, 25:20, 21:25, 22:25)

Берое – Нефтохимик 2010 – 3:0 (25:20, 25:23, 25:20)

в неделя:

Локомотив Авиа – Монтана

