Симеон Николов: Няма момиче до мен, в момента мисля само за волейбол

Разпределителят на националния отбор Симеон Николов от изключителен играч, набързо се превърна и в любимец на феновете по цял свят и най-вече във Филипините, където нашият тим спечели сребърните медали на световното първенство в Манила.

Младият ни национал реши да отговори откровено на малко по-различните въпроси от страна на BGvolleyball.com.

- Мони, как ще коментираш момичето от Филипините, която стана най-голямата ти фенка? Медиите разпространиха много снимки как й даваш автографи?

- Коя е тази филипинка?

- Бела.

- Не знаех как се казва. Сега разбирам, че името й е Бела…

- Но има много снимки на вас двамата по време на световното във Филипините…

- Медиите, както винаги направиха нещо голямо. От нищо сътвориха нещо. Няма какво да кажа.

- Обръщаше ли й повече внимание от другите?

- Абсолютно не.

- Сякаш тя те гонеше, теб и дори семейството ти.

- Може би да, може би ме е харесала, и мен, и семейството ми (смее се).

- Чувстваш ли се като звезда, която фенките преследват?

- Не чувствам се, като волейболист, който хората харесват как играе. Има още много да постигна, за да се почувствам звезда.

- А женското внимание как го определяш? Приятно ли ти е, досадно ли ти е ?

- Зависи в какво настроение съм.

- Сбогува ли се с това момиче Бела?

- Не, аз не съм си говорил с нея. Само й кимах, когато раздавах автографи.

- Има ли момиче до Мони Николов?

- Не. Няма. В момента мисля само за волейбол.