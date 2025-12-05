Монтана с обрат срещу Берое

Волейболистите на Монтана постигнаха 4-а победа в efbet Супер Волей, след като възпитаниците на Даниел Пеев обърнаха и надиграха като домакини Берое 2016 (Стара Загора) с 3:1 (24:26, 25:15, 25:23, 25:15) в двубой от 8-ия кръг на шампионата, игран тази вечер в зала "Младост".

По този начин монтанчани се изкачиха на 6-о място във временното класиране с 4 победи, 4 загуби и 10 точки. Берое пък е на 7-а позиция с 3 победи, 4 загуби и също 10 точки в актива си.

В 9-ия кръг Монтана ще гостува на Локомотив Авиа (Пловдив), докато старозагорци са домакини на лидера Нефтохимик 2010 (Бургас). И двата мача са следващата неделя (14 декември) съответно от 18,00 и 19,00 часа.

Първата част премина през неочаквани обрати, като домакините от Монтана пропиляха аванс от 6 точки. Монтанчани разклатиха посрещането на гостите от Берое и поведоха с 11:7 при сервис на Кристиан Валчак, а малко по-късно с 19:13 след серия от начални удари на Александър Митков. При 20:14 старозагорци направиха 8 поредни точки при сервис на Николай Манчев. Краят на гейма предложи още напрегнати моменти. От Берое бяха по-стабилни и взеха първия гейм с 26:24. Загубеният гейм определено подейства мотивиращо на домакините. Играчите на Даниел Пеев бяха категорични във втората част. Началният удар отново беше една от силните страни на Монтана. Домакините се откъснаха с 15:8, а малко по-късно при сервис на Виктор Жеков с 21:10, след което изравниха.

Третата част започна с леко предимство на гостите, но Монтана не позволи на съперника да се откъсне. Играта беше равностойна. Геймът се реши след 21-ва точка. Атака в аут на Велизар Чернокожев доведе до 23:21 за домакините. Малко след това те направиха блокада за 24:22, което им бе достатъчно да вземат частта и да поведат с 2:1. Монтана превъзхождаше съперника в четвъртия гейм. Домакините бяха убедителни, както на начален удар, така и на блокада. Подобно на втората част, и тази беше спечелена категорично с 25:15 за крайното 3:1.

Кристиан Валчак реализира 20 точки (5 аса!, 1 блок и 50% ефективност в атака - +15) за победата на Монтана. Александър Митков се отчете с още 16 точки (1 блок, 4 аса, 44% ефективност в атака и 45% позитивно посрещане - +5) за успеха.

Но за MVP на мача беше обявен разпределителят на победителите Виктор Жеков, който завърши със страхотните 10 точки (5 аса!, 2 блока и 60% ефективност в атака - +7) за успеха.

За тима на Берое над всички бе Велизар Чернокожев, който заби 23 точки (3 блока, 1 ас и 53% ефективност в атака - +16), но и неговите усилия не бяха достатъчни за победата.

МОНТАНА - БЕРОЕ 2016 (СТАРА ЗАГОРА) 3:1 (24:26, 25:15, 25:23, 25:15)

МОНТАНА: Виктор Жеков 10, Кристиан Валчак 20, Александър Митков 16, Николай Стефанов 12, Николай Захариев 13, Бруно Рубо 9 - Калоян Ботев-либеро (Марк Михайлов, Георги Елчинов)

Старши треньор: ДАНИЕЛ ПЕЕВ

БЕРОЕ 2016: Николай Манчев 4, Велизар Чернокожев 23, Пламен Шекерджиев 8, Джеси Деланси 1, Бранислав Ханушек 7, Иван Латунов 6 - Александър Диков-либеро (Георги Тонев, Мартин Мечкаров 7, Рангел Витеков 1, Спас Байрев 2)

Старши треньор: МИРОСЛАВ ЖИВКОВ.

Снимки: НВЛ/Startphoto.bg