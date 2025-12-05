Черно море с първа победа за сезона

Волейболистите на Черно море (Варна) прекъснаха черната си серия от 6 поредни загуби и записаха първа победа за сезона в efbet Супер Волей. Играчите на Данаил Милушев биха категорично като гости Дунав (Русе) с 3:0 (25:17, 25:21, 23:25) в среща от 8-ия кръг на шампионата, играна тази вечер.

По този начин варненци "се отлепиха" от дъното и вече са на 9-о място във временното класиране с 5 точки след 1 победа и 6 загуби, колкото има и Дунав на 10-а позиция, но с 4 точки.

В следващия 9-и кръг Черно море ще бъде домакин на шампиона Левски София, докато русенци са гости на ЦСКА. И двата мача са в събота (13 декември).

Най-полезен за Черно море стана камерунският диагонал Марсел Гуйондонг с 19 точки (1 блок и 62% ефективност в атака - +11). Опитният Виктор Йосифов добави още 13 точки (5 блока!, 1 ас и 78% ефективност в атака - +13) за победата.

За домакините от Дунав Алекс Николов реализира 11 точки (48% ефективност в атака - +4), а Александър Кордев и Огнян Христов завършиха с по 9 точки.