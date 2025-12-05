Волейболистките на Славия с 3-а победа

Волейболистките на Славия постигнаха 3-а победа за сезона в женската "Демакс+" лига, след като се наложиха като домакини на Варна ДКС с 3:1 (25:16, 25:23, 21:25, 25:12) в среща от 8-ия кръг, играна този следобед в зала "Панайот Пондалов".

Така "белите" са твърдо на 7-о място във временното класиране с 3 победи, 5 загуби и 8 точки. Варна ДКС остава на последната 10-а позиция без победа и без спечелена точка до момента.

В следващия 9-и кръг, който е последен за първия полусезон, Славия ще гостува на Дея спорт (Бургас), докато варненки са домакини на Левски София. И двата двубоя са в събота (13 декември).