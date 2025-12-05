Популярни
Марица продължава победната си серия след категоричен успех над ЦПВК

  • 5 дек 2025 | 20:39
  • 305
  • 0

Шампионът на България Марица (Пловдив) постигна 8-а поредна победа от началото на сезона в женската "Демакс+" лига. "Жълто-сините" надиграха като домакини ЦПВК 3:0 (25:19, 25:20, 25:14) в среща от 8-ия кръг на шампионата, играна в зала "Строител".

Така шампионките продължават победната си серия в първенството, която достигна до осем поредни успеха без загубен гейм и това им отрежда първо място в класирането с пълен актив от 24 точки. ЦПВК пък е на 4-о място с 5 победи, 3 загуби и 15 точки.

В следващия 9-и кръг, който е последен от първия полусезон, Марица гостува на Драгоман, а ЦПВК е домакин на втория тим на шампионките - Марица 2022. Мачовете са в събота (13 декември).

Двубоят започна с равностойна битка до 7:7, след което пловдивчанки постепенно започнаха да се откъсват в резултата и разликата достигна 4 точки при 16:12 в средата на гейма. След 19:16 пък "Жълто-сините" взеха следващите четири разигравания и затвориха първата част с 25:19. Състезателките на Ахметджан Ершимшек пренесоха импулса в играта си и в началото на втората, в която поведоха с 6:1 още в самото начало. Маричанки продължиха да разчитат на добрия си сервис, което им позволи да увеличат аванса си до 15:6 и до края на гейма не изпуснаха инициативата – 25:20. В третата част Марица отново показа по-голямата си класа и след 12:10 "жълто-сините" направиха серия от 11:2 точки, за да стигнат до успеха след 25:14.

Най-резултатна за успеха на "жълто-сините" стана Боряна Ангелова с 11 точки, 9 записа Ванеса Агбортаби, а с 8 допринесе Ива Дудова. За ЦПВК Калина Венева завърши с 13 точки.

