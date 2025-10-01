Популярни
Очаквайте всички мачове и голове от Шампионската лига тук!
  2. ЦСКА
  3. 45 години от велик мач на ЦСКА, отекнал в историята

  • 1 окт 2025 | 10:55
На днешния ден се навършват 45 години от победата на ЦСКА над европейския клубен шампион Нотингам Форест. На 1 октомври 1980 г. "червените", водени от Аспарух Никодимов, надвиват легендарния тим на Брайън Клъф, с което слагат край на златната приказка на англичаните. В две поредни години Форест печели КЕШ, но след това е елиминиран от "убиеца на шампиони".

В герой за ЦСКА се превръща атакуващият халф Ружди Керимов. Пловдивчанинът наказва Питър Шилтън в 33-ата минута, като "войниците" на Паро изиграват много силен мач на "Сити Граунд" и заслужено свалят короната на Форест.

