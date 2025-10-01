Популярни
Ралица Александрова и Валерия Гърневска стигнаха полуфинал във Варна

  • 1 окт 2025 | 20:34
  • 405
  • 0
Ралица Александрова и Валерия Гърневска стигнаха полуфинал във Варна

Българските състезателки Ралица Александрова и Валерия Гърневска се класираха за втория кръг на тенис турнира във Варна на клей с награден фонд 15000 евро след победа срещу Кристина Похтовик от Украйна и Франциска Сиедат от Германия с 3:6, 6:4, 10:8.

Там българките ги очакват представителките на Германия Ева Бененман и Лаура Бьохнер, които днес надиграха българката Мелис Расим и сръбкинята Анастасия Цветкович след 7:5, 6:1.

Ема Наваро на четвъртфинал в Пекин
Ема Наваро на четвъртфинал в Пекин

Още две български двойки отпаднаха от турнира. Алекса Каратанчева и Анджелина Костова загубиха от Александра Ангел и Патрисия Гойна от Румъния с 2:6, 3:6.

Естела Иванова и Йоана Константинова отстъпиха пред Сара Долс от Испания и Анастасия Запарнюк от Украйна - 2:6, 6:1, 5:10.

Йоана Константинова и Алекс Каратанчева се класираха за втория кръг във Варна
Йоана Константинова и Алекс Каратанчева се класираха за втория кръг във Варна
Снимки: Sportal.bg

