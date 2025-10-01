Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте всички мачове и голове от Шампионската лига тук!
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Йоана Константинова и Алекс Каратанчева се класираха за втория кръг във Варна

Йоана Константинова и Алекс Каратанчева се класираха за втория кръг във Варна

  • 1 окт 2025 | 15:55
  • 654
  • 0
Йоана Константинова и Алекс Каратанчева се класираха за втория кръг във Варна

Българките Йоана Константинова и Алекса Каратанчева се класираха за втория кръг на сингъл на турнира за жени от ITF във Варна с награден фонд 15 хиляди долара. Надпреварата се провежда на базата на ТК "Суперспорт" в морската столица. 18-годишната Йоана Константинова победи с 6:4, 6:3 Лора Бохнер от Германия, а във втория кръг ще играе срещу сръбкинята Петра Конжикушич.

18-годишната Алекса Карататчева разгроми с 6:2, 6:0 Юлия Букулей от Румъния, а във втория кръг ще играе срещу осмата поставена в схемата - германката Ева Бенеман.

На старта обаче три българки отпаднаха в първия кръг. Поставената под №2 в схемата Лидия Енчева падна с 0:6, 3:6 от Елизавета Труш от Украйна. Зиновия Ванева загуби в оспорван мач с 5:7, 6:7(3) от четвъртата поставена Сара Долс от Испания, а Мелис Расим отстъпи с 3:6, 3:6 на петата в схемата Сара Файмонова от Чехия.

По-късно днес седем българки ще играят на четвъртфиналите в надпреварата на двойки.

Следвай ни:

Още от Тенис

Федерер е начело в списъка на кандидатите за място в "Залата на славата" на тениса за 2026 г.

Федерер е начело в списъка на кандидатите за място в "Залата на славата" на тениса за 2026 г.

  • 1 окт 2025 | 15:51
  • 730
  • 0
Изабелла Шиникова постигна трета поредна победа на WТА 125 турнир в Турция

Изабелла Шиникова постигна трета поредна победа на WТА 125 турнир в Турция

  • 1 окт 2025 | 14:53
  • 515
  • 0
Синер след успеха в Пекин: Това е много, много специално място за мен

Синер след успеха в Пекин: Това е много, много специално място за мен

  • 1 окт 2025 | 14:26
  • 966
  • 0
Сезон 2026 ще бъде последният в кариерата на Гаел Монфис

Сезон 2026 ще бъде последният в кариерата на Гаел Монфис

  • 1 окт 2025 | 13:37
  • 877
  • 0
Яник Синер триумфира с титлата в Пекин

Яник Синер триумфира с титлата в Пекин

  • 1 окт 2025 | 12:06
  • 1097
  • 0
Сезонът за Паула Бадоса приключи

Сезонът за Паула Бадоса приключи

  • 1 окт 2025 | 11:05
  • 778
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 1 окт 2025 | 07:40
  • 444679
  • 15
Изненади в съставите на Барселона и ПСЖ

Изненади в съставите на Барселона и ПСЖ

  • 1 окт 2025 | 21:07
  • 1602
  • 0
Бивш треньор на ЦСКА 1948 поема България U19

Бивш треньор на ЦСКА 1948 поема България U19

  • 1 окт 2025 | 14:11
  • 17389
  • 13
Левски София посрещна своите герои от националния отбор по волейбол

Левски София посрещна своите герои от националния отбор по волейбол

  • 1 окт 2025 | 14:45
  • 17735
  • 18
БФС отряза Ботев за аудиото от мача с Левски

БФС отряза Ботев за аудиото от мача с Левски

  • 1 окт 2025 | 15:13
  • 15783
  • 65
Три мача от Евролигата днес - Жалгирис увеличава аванса си в Княжеството

Три мача от Евролигата днес - Жалгирис увеличава аванса си в Княжеството

  • 1 окт 2025 | 21:18
  • 3754
  • 0