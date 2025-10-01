Йоана Константинова и Алекс Каратанчева се класираха за втория кръг във Варна

Българките Йоана Константинова и Алекса Каратанчева се класираха за втория кръг на сингъл на турнира за жени от ITF във Варна с награден фонд 15 хиляди долара. Надпреварата се провежда на базата на ТК "Суперспорт" в морската столица. 18-годишната Йоана Константинова победи с 6:4, 6:3 Лора Бохнер от Германия, а във втория кръг ще играе срещу сръбкинята Петра Конжикушич.

18-годишната Алекса Карататчева разгроми с 6:2, 6:0 Юлия Букулей от Румъния, а във втория кръг ще играе срещу осмата поставена в схемата - германката Ева Бенеман.

На старта обаче три българки отпаднаха в първия кръг. Поставената под №2 в схемата Лидия Енчева падна с 0:6, 3:6 от Елизавета Труш от Украйна. Зиновия Ванева загуби в оспорван мач с 5:7, 6:7(3) от четвъртата поставена Сара Долс от Испания, а Мелис Расим отстъпи с 3:6, 3:6 на петата в схемата Сара Файмонова от Чехия.

По-късно днес седем българки ще играят на четвъртфиналите в надпреварата на двойки.