Ема Наваро на четвъртфинал в Пекин

Американката Ема Наваро хвърли поредната голяма бомба на турнира по тенис за жени в Пекин, след като отстрани водачката в основната схема Ига Швьонтек (Полша), за да се класира на четвъртфинал.

Наваро, поставена под номер 16, не беше спечелила повече от три гейма в двата си предишни мача срещу Швьонтек, но обърна резултата и триумфира с 6:4, 4:6, 6:0. Полякинята, която няколко пъти в последните месеци се оплака от липсата на време за почивка и натоварен календар, губи сет на нула за трети път през този сезон.

По-рано в днешния ден Сонай Картал постигна вероятно най-голямата си победа в карирата, след като преодоля Мира Андреева и също е на четвъртфинал. 23-годишната Картал, която е от Брайтън, се пребори в три сета с номер 5 в световната ранглиста Мира Андреева със 7:5, 2:6, 7:5.

Тази победа е първа за Картал над състезателка от топ 10 и първо участие в топ 8 на турнир от веригата WTA 1000. Успехът в понеделник ще я направи номер 2 при британските тенисистки, изпреварвайки Кейти Бултър.

Самообладанието на Картал се оказа ключово в мач, изпълнен със зрелищни разигравания, който можеше да поеме и в двете посоки до самия му край. Напрежението падна върху Андреева в края на първия сет, когато тя се пропука в защита и позволи на Картал да спечели. Но 18-годишната рускиня се върна силна във втората част. В третата част британката задържа преднината си в решаващия сет с изключителна игра. Тогава Андреева държеше собствения си сервис сравнително уверено, но след 5:6 концентрацията й се загуби. А накрая вкара форхенд широко, за да донесе победа на Картал при втория ѝ мачбол.

Следващата съперничка на британката ще бъде Линда Носкова, номер 26 в схемата на турнира. Носкова отстрани Анастасия Потапова с 6:2, 6:4. А в последната среща от днешната програма Джесика Пегула (САЩ) преодоля Марта Костюк (Украйна) с 6:3, 6:7 (4:7), 6:1. Пегула е следващата съперничка на Наваро по пътя към полуфиналите.

Снимки: Gettyimages