Очаквайте всички мачове и голове от Шампионската лига тук!
Сезонът за Паула Бадоса приключи

  • 1 окт 2025 | 11:05
  • 775
  • 0
Испанската тенисистка Паула Бадоса няма да играе повече тази година. Тя направи съобщението в социалната платформа Инстаграм, няколко дни след като се оттегли от турнира в китайската столица Пекин поради контузия на лявото бедро.

"Има моменти, когато се питам как успявам да продължа да преживявам най-трудните моменти. И истината е, че точно в тези моменти откривам най-дълбоката сила в себе си", каза Бадоса.

"Всеки неуспех боли, но също така ми напомня колко много искам да се боря, колко много искам да се върна по-силна", добави испанката.

"Без значение колко препятствия ми се изпречат на пътя, обещавам ви, че ще продължа да се боря, ще продължа да натискам и да намирам пътя си обратно", увери Паула Бадоса феновете си.

