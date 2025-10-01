Сезонът за Паула Бадоса приключи

Испанската тенисистка Паула Бадоса няма да играе повече тази година. Тя направи съобщението в социалната платформа Инстаграм, няколко дни след като се оттегли от турнира в китайската столица Пекин поради контузия на лявото бедро.

"Има моменти, когато се питам как успявам да продължа да преживявам най-трудните моменти. И истината е, че точно в тези моменти откривам най-дълбоката сила в себе си", каза Бадоса.

"Всеки неуспех боли, но също така ми напомня колко много искам да се боря, колко много искам да се върна по-силна", добави испанката.

"Без значение колко препятствия ми се изпречат на пътя, обещавам ви, че ще продължа да се боря, ще продължа да натискам и да намирам пътя си обратно", увери Паула Бадоса феновете си.