Яник Синер триумфира с титлата в Пекин

Италианецът Яник Синер спечели титлата на турнира по тенис на твърди кортове в китайската столица Пекин от сериите АТР 500 с награден фонд над 4 милиона евро.

Синер демонстрира най-добрата си форма на финала, за да победи с 6:2, 6:2 над Лърнър Тиен (САЩ) само за 74 минути игра.

Водачът в схемата, който заема втора позиция в световната ранглиста, грабна третата си титла за сезона и общо 21-ви трофей на ниво АТР.

Четирикратният шампион от Големия шлем влезе в мача за отличието след трудна победа на полуфиналите, по време на която се бореше с физически проблеми, причинени от стомашен проблем.

В двубоя с 19-годишния Тиен Яник Синер обаче не показа признаци на дискомфорт и изглеждаше солиден през цялото време.

Лърнър Тиен игра в първия си финал и се бореше да стане най-младият американец, печелил титла от ATП тура след Анди Родик през 2002 година, но шампионът от 2023-а Синер не допусна пробив и подпечата успеха, ставайки вторият състезател, спечелил повече от един трофей от надпреварата след Новак Джокович (2009-10, 2012-15).