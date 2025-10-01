Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте всички мачове и голове от Шампионската лига тук!
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Яник Синер триумфира с титлата в Пекин

Яник Синер триумфира с титлата в Пекин

  • 1 окт 2025 | 12:06
  • 1092
  • 0

Италианецът Яник Синер спечели титлата на турнира по тенис на твърди кортове в китайската столица Пекин от сериите АТР 500 с награден фонд над 4 милиона евро.

Синер демонстрира най-добрата си форма на финала, за да победи с 6:2, 6:2 над Лърнър Тиен (САЩ) само за 74 минути игра.

Водачът в схемата, който заема втора позиция в световната ранглиста, грабна третата си титла за сезона и общо 21-ви трофей на ниво АТР.

Четирикратният шампион от Големия шлем влезе в мача за отличието след трудна победа на полуфиналите, по време на която се бореше с физически проблеми, причинени от стомашен проблем.

В двубоя с 19-годишния Тиен Яник Синер обаче не показа признаци на дискомфорт и изглеждаше солиден през цялото време.

Лърнър Тиен игра в първия си финал и се бореше да стане най-младият американец, печелил титла от ATП тура след Анди Родик през 2002 година, но шампионът от 2023-а Синер не допусна пробив и подпечата успеха, ставайки вторият състезател, спечелил повече от един трофей от надпреварата след Новак Джокович (2009-10, 2012-15).

Следвай ни:

Още от Тенис

Йоана Константинова и Алекс Каратанчева се класираха за втория кръг във Варна

Йоана Константинова и Алекс Каратанчева се класираха за втория кръг във Варна

  • 1 окт 2025 | 15:55
  • 653
  • 0
Федерер е начело в списъка на кандидатите за място в "Залата на славата" на тениса за 2026 г.

Федерер е начело в списъка на кандидатите за място в "Залата на славата" на тениса за 2026 г.

  • 1 окт 2025 | 15:51
  • 729
  • 0
Изабелла Шиникова постигна трета поредна победа на WТА 125 турнир в Турция

Изабелла Шиникова постигна трета поредна победа на WТА 125 турнир в Турция

  • 1 окт 2025 | 14:53
  • 511
  • 0
Синер след успеха в Пекин: Това е много, много специално място за мен

Синер след успеха в Пекин: Това е много, много специално място за мен

  • 1 окт 2025 | 14:26
  • 965
  • 0
Сезон 2026 ще бъде последният в кариерата на Гаел Монфис

Сезон 2026 ще бъде последният в кариерата на Гаел Монфис

  • 1 окт 2025 | 13:37
  • 874
  • 0
Сезонът за Паула Бадоса приключи

Сезонът за Паула Бадоса приключи

  • 1 окт 2025 | 11:05
  • 776
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 1 окт 2025 | 07:40
  • 444579
  • 15
Изненади в съставите на Барселона и ПСЖ

Изненади в съставите на Барселона и ПСЖ

  • 1 окт 2025 | 21:07
  • 1377
  • 0
Бивш треньор на ЦСКА 1948 поема България U19

Бивш треньор на ЦСКА 1948 поема България U19

  • 1 окт 2025 | 14:11
  • 17248
  • 13
Левски София посрещна своите герои от националния отбор по волейбол

Левски София посрещна своите герои от националния отбор по волейбол

  • 1 окт 2025 | 14:45
  • 17643
  • 18
БФС отряза Ботев за аудиото от мача с Левски

БФС отряза Ботев за аудиото от мача с Левски

  • 1 окт 2025 | 15:13
  • 15687
  • 65
Три мача от Евролигата днес - Жалгирис увеличава аванса си в Княжеството

Три мача от Евролигата днес - Жалгирис увеличава аванса си в Княжеството

  • 1 окт 2025 | 21:18
  • 3688
  • 0