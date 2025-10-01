Популярни
Защо Грязин е фаворит за рали „Хърватия“

  • 1 окт 2025 | 20:03
  • 414
  • 0

Българският рали пилот Николай Грязин се завръща в Европейския рали шампионат за последния старт за сезона – рали „Хърватия“. Този сезон Грязин кара с пълна програма в WRC2 и използва отделни стартове от ERC, за да се подготвя за сходни надпревари от календара на световния шампионат.

Така Грязин спечели рали „Сиера Морена“, първи кръг от ERC тази година, като това беше част от подготовката му за рали „Канарски острови“. А този уикенд в Хърватия той и навигаторът му Константин Александров ще се готвят за рали „Централна Европа“.

Николай Грязин се завръща в Европейския рали шампионат
Миналата година Грязин и Константин спечелиха първото място в WRC2 в рали „Хърватия“, като ралито беше кръг от WRC.

„Вълнуваме се, че отново ще се състезаваме в Хърватия – заяви Грязин, цитиран от официалния сайт на ERC. – Това е рали, което ние много харесваме, с технични и трудни етапи и страхотна подкрепа от страна на феновете.

Николай вече записа две победи в WRC2 Challenger този сезон, като има 4 старта в рали „Хърватия“: 4-о място през 2022, втори в Rally2 през 2023 и победа в WRC2 миналата година.

„Целта ни този уикенд е да потвърдим темпото си на асфалт и да се борим в челото“, допълни Грязин, който вече има 5 победи в WRC, а през тази, точно в „Сиера Морена“ дойде първият му успех за България.

