Марица (Пловдив) срази Родопа за четвърт час

Марица (Пловдив) надигра Родопа с 4:1 в Смолян и затвърди лидерската си позиция. Срещата е от десетия кръг на Югоизточната Трета лига. Пловдивчани приключиха всичко за четвърт час. Те започнаха вихрено и след 120 секунди Веселин Марчев разтресе мрежата на домакините. След още 60 секунди, същото стори и Велиян Видолов за 0:2. Георги Трифонов направи резултата категоричен в 8-ата минута. След още толкова време, Даниел Кутев реализира почетното попадение за смолянския тим. Видолов фиксира окончателното 1:4 в 18-ата минута.

Снимка: ПФК Марица 1921 Пловдив - фейсбук