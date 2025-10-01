Популярни
Марица (Пловдив) срази Родопа за четвърт час

  • 1 окт 2025 | 18:46
  • 1034
  • 0
Марица (Пловдив) срази Родопа за четвърт час

Марица (Пловдив) надигра Родопа с 4:1 в Смолян и затвърди лидерската си позиция. Срещата е от десетия кръг на Югоизточната Трета лига. Пловдивчани приключиха всичко за четвърт час. Те започнаха вихрено и след 120 секунди Веселин Марчев разтресе мрежата на домакините. След още 60 секунди, същото стори и Велиян Видолов за 0:2. Георги Трифонов направи резултата категоричен в 8-ата минута. След още толкова време, Даниел Кутев реализира почетното попадение за смолянския тим. Видолов фиксира окончателното 1:4 в 18-ата минута.

Снимка: ПФК Марица 1921 Пловдив - фейсбук

