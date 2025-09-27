Марица (Пловдив) удари Созопол и остана на върха

Лидерът Марица (Пловдив) победи у дома едноименния тим на Созопол с 3:0. Срещата е от деветия кръг на Югоизточната Трета лига. Домакините започнаха вихрено и още след началните 180 секунди водеха в резултата. Олджай Алиев беше точен след подаване на Джошуа Харис зад созополската защита. Последваха още критични моменти пред вратата на гостите, но минималната преднина се запази до почивката. Второто полувреме започна равностойно, като футболистите на Созопол взе по-често се устремяваха към вратата на пловдивчани. Стана двуостър мач с атаки към двете врати. Капитанът Веселин Марчев вкара за Марица в 52-ата минута, но съдията не зачете гола, отсъждайки засада. В 69-ата минута, Марчев пак разтресе мрежата на гостите след пас на Георги Трифонов – 2:0. Трифонов подаде и за попадението на Наско Христев в последните секунди на двубоя. Дебют за Марица записа 16-годишният юноша Алекс Богданов, който влезе в игра през второто полувреме.

Снимки: ПФК Марица 1921 Пловдив – фейсбук