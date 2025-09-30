Марк Маркес отново копира Лео Меси

За втори път в рамките на по-малко от един месец Марк Маркес копира Лионел Меси с начина, по който той отпразнува свой успех.

Край на мъките! Марк Маркес се върна на трона на MotoGP след 6-годишно чакане

След победата си в Гран При на Сан Марино в задния двор на Валентино Роси на „Мизано“, Маркес излезе на подиума със свален гащеризон, който той развя пред феновете преди да го облече отново за самата церемония по награждване. По този начин испанецът копира начина, по който Лео Меси отпразнува едно свое попадение за Барселона срещу Реал Мадрид на „Бернабеу“ през 2017 година.

А по-рано днес Маркес публикува снимка как се буди на шампионската купа в MotoGP, която той си спечели в неделя в Япония. Това е пряко копие на снимката, която Меси беше публикува, след като спечели Световното първенство по футбол с Аржентина в Катар през 2022 година.

