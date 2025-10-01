Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте всички мачове и голове от Шампионската лига тук!
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Синер след успеха в Пекин: Това е много, много специално място за мен

Синер след успеха в Пекин: Това е много, много специално място за мен

  • 1 окт 2025 | 14:26
  • 965
  • 0

Италианецът Яник Синер, който спечели третата си титла за годината и 21-ви трофей на ниво АТР като цяло, след като надви Лърнър Тиен във финала на турнира в Пекин, призна че успехът има голямо значение за него.

Яник Синер триумфира с титлата в Пекин
Яник Синер триумфира с титлата в Пекин

Титлата на Карлос Алкарас в Токио във вторник и триумфът на Синер отбелязаха първия път от 2020 година насам, в който номер едно и две в световната ранглиста грабнаха трофеи в една и съща седмица, след като Новак Джокович (Дубай) и Рафаел Надал (Акапулко) бяха постигали това.

Алкарас се справи с Фриц и вдигна трофея при дебюта си в Токио
Алкарас се справи с Фриц и вдигна трофея при дебюта си в Токио

"Това е много, много специално място за мен", коментира Яник Синер по време на церемонията по връчването на трофея в Пекин.

"На моя екип ще кажа благодаря за разбирането и работата с мен. Не целият отбор е тук, надявам се останалите да гледат от вкъщи. Ще се опитаме да се подобрим и да се стремим към повече, за да видим как ще изглежда останалата част от сезона", добави италианският тенисист, цитиран от агенция "Ройтерс".

"Много съм щастлив да споделя този трофей с всички вас", каза още Синер.

Следвай ни:

Още от Тенис

Йоана Константинова и Алекс Каратанчева се класираха за втория кръг във Варна

Йоана Константинова и Алекс Каратанчева се класираха за втория кръг във Варна

  • 1 окт 2025 | 15:55
  • 653
  • 0
Федерер е начело в списъка на кандидатите за място в "Залата на славата" на тениса за 2026 г.

Федерер е начело в списъка на кандидатите за място в "Залата на славата" на тениса за 2026 г.

  • 1 окт 2025 | 15:51
  • 729
  • 0
Изабелла Шиникова постигна трета поредна победа на WТА 125 турнир в Турция

Изабелла Шиникова постигна трета поредна победа на WТА 125 турнир в Турция

  • 1 окт 2025 | 14:53
  • 513
  • 0
Сезон 2026 ще бъде последният в кариерата на Гаел Монфис

Сезон 2026 ще бъде последният в кариерата на Гаел Монфис

  • 1 окт 2025 | 13:37
  • 876
  • 0
Яник Синер триумфира с титлата в Пекин

Яник Синер триумфира с титлата в Пекин

  • 1 окт 2025 | 12:06
  • 1093
  • 0
Сезонът за Паула Бадоса приключи

Сезонът за Паула Бадоса приключи

  • 1 окт 2025 | 11:05
  • 776
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 1 окт 2025 | 07:40
  • 444648
  • 15
Изненади в съставите на Барселона и ПСЖ

Изненади в съставите на Барселона и ПСЖ

  • 1 окт 2025 | 21:07
  • 1529
  • 0
Бивш треньор на ЦСКА 1948 поема България U19

Бивш треньор на ЦСКА 1948 поема България U19

  • 1 окт 2025 | 14:11
  • 17334
  • 13
Левски София посрещна своите герои от националния отбор по волейбол

Левски София посрещна своите герои от националния отбор по волейбол

  • 1 окт 2025 | 14:45
  • 17702
  • 18
БФС отряза Ботев за аудиото от мача с Левски

БФС отряза Ботев за аудиото от мача с Левски

  • 1 окт 2025 | 15:13
  • 15741
  • 65
Три мача от Евролигата днес - Жалгирис увеличава аванса си в Княжеството

Три мача от Евролигата днес - Жалгирис увеличава аванса си в Княжеството

  • 1 окт 2025 | 21:18
  • 3730
  • 0