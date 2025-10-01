Синер след успеха в Пекин: Това е много, много специално място за мен

Италианецът Яник Синер, който спечели третата си титла за годината и 21-ви трофей на ниво АТР като цяло, след като надви Лърнър Тиен във финала на турнира в Пекин, призна че успехът има голямо значение за него.

Яник Синер триумфира с титлата в Пекин

Титлата на Карлос Алкарас в Токио във вторник и триумфът на Синер отбелязаха първия път от 2020 година насам, в който номер едно и две в световната ранглиста грабнаха трофеи в една и съща седмица, след като Новак Джокович (Дубай) и Рафаел Надал (Акапулко) бяха постигали това.

Алкарас се справи с Фриц и вдигна трофея при дебюта си в Токио

"Това е много, много специално място за мен", коментира Яник Синер по време на церемонията по връчването на трофея в Пекин.

"На моя екип ще кажа благодаря за разбирането и работата с мен. Не целият отбор е тук, надявам се останалите да гледат от вкъщи. Ще се опитаме да се подобрим и да се стремим към повече, за да видим как ще изглежда останалата част от сезона", добави италианският тенисист, цитиран от агенция "Ройтерс".

"Много съм щастлив да споделя този трофей с всички вас", каза още Синер.