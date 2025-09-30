Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Норис посочи кой аспект от карането си е подобрил от началото на сезона

Норис посочи кой аспект от карането си е подобрил от началото на сезона

  • 30 сеп 2025 | 15:54
  • 559
  • 0

Претендентът за световната титла във Формула 1 Ландо Норис посочи кой аспект от своето каране той е подобрил от началото на сезон 2025 насам.

В началото на кампанията британецът допусна няколко по-значителни неточности в квалификациите в Китай, Бахрейн и Саудитска Арабия, които се отразиха пряко на неговите резултати в тези три състезания, които бяха спечелени от съотборника му Оскар Пиастри. По думите на Норис обаче сега той може да преценява по-добре кога да поема повече рискове и кога да не рискува, за да спечели повече в по-дългосрочен план.

Пиастри и Норис преследват рекорд на Хамилтън и Розберг от 2016 година
Пиастри и Норис преследват рекорд на Хамилтън и Розберг от 2016 година

„Все още допускам тези грешки, не съм спрял, още ги допускам. Смятам, че част от тях не са толкова големи, колкото преди, както примерно в квалификациите в Саудитска Арабия и Китай, където загубих доста точки. Така че не е като да не допускам грешки, опитвам се да подобря всичко, което мога, на и извън пистата.

„Предполагам разбирането на нивото на риск и примиряването с това, че понякога е по-добре да загубя половин десета, вместо да се опитам да спечеля половин десета и да загубя три или да допусна грешка като в Джеда или Китай. Така че предполагам, че сега балансирам по-добре рисковете, карам по-добре и разбирам по-добре колата, с която имах повече трудности в началото на сезона. Говорим за сбор от различни неща, но цялото подобрение се дължи на работа зад кулисите“, каза Норис.

Снимки: Gettyimages

