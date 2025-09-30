Марко Фу си счупи лакътя

Една част от тялото, която със сигурност не искаш да нараниш като снукър играч, е ръката ти – но точно това се случи с Марко Фу. Майсторът на щеката от Хонконг обяви преди няколко дни, че ще бъде извън игра за няколко месеца, след като е счупил лакътя си. Фу трябваше да участва в квалификациите за Международния шампионат във вторник и да се изправи срещу стария си съперник Нийл Робъртсън в първия кръг.

Но 47-годишният бе заменен в схемата за китайския ранкинг турнир от Умут Дикме, като се очаква Фу да остане извън масата поне до ноември. Точно срещу Дикме Робъртсън спечели с 6:1 и записа изключително постижение - сенчъри брейк номер 1000.

„Ох, току-що си счупих лакътя, хаха… не ме питайте как“, написа Фу във Facebook през уикенда. „Нищо прекалено сериозно, но ще бъда извън игра за около два месеца. За съжаление трябва да се оттегля от няколко турнира. Надявам се възможно най-скоро да се върна на масата. Благодаря за подкрепата, пазете се и до скоро.“

След като получи нова покана с тур карта за участие в професионалния тур този сезон, Фу се представяше доста добре. Трикратният шампион в ранкинг турнири спечели мачове в повечето състезания, в които участва до момента. Неговото реализаторско постижение е особено впечатляващо – вече има 12 брейка над 100 точки от същия брой мачове.

Бившият №5 в света е спечелил осем от тези срещи и трябваше да участва на Гран при на Сиан следващата седмица, след като по-рано този месец победи Сандерсън Лам в квалификациите. Фу наскоро победи още Амир Сархош и Джейми Джоунс, за да си осигури място на предстоящия Northern Ireland Open в Белфаст.

Определено е жалко, че контузията идва в момент, когато той вървеше нагоре в световната ранглиста. Феновете на звездата от Хонконг ще се надяват, че ще бъде готов да се завърне за Шампионата на Обединеното кралство в края на ноември.

Фу не е непознат на травми и заболявания, които ограничават кариерата му – през 2017 г. се подложи на лазерна операция на очите заради дегенерация на ретината. След това изпитваше трудности да възвърне топ формата си и беше сериозно засегнат от ограниченията за пътуване по време на пандемията. На Германския Мастърс 2024 Фу върна часовника назад, като победи Марк Селби, но след това бе принуден да се оттегли в средата на следващия си мач заради двойно виждане.

Преди операцията си Фу беше един от най-постоянните играчи в професионалния тур в продължение на две десетилетия. Скоро след като стана професионалист през 1998 г., след титлата си от Световното първенство за аматьори, той достигна финала на Гран при в Престън. Първата му ранкинг титла дойде девет години по-късно на същия турнир, когато победи Рони О'Съливан с 9:6 – съперник, срещу когото в онези години имаше впечатляващ баланс.

Още успехи последваха на Откритото първенство на Австралия 2013 и Scottish Open 2016, където съответно победи любимците на домакините Нийл Робъртсън и Джон Хигинс.

Фу бе финалист на Masters 2011 срещу Динг Дзюнхуей – първият път, когато турнир от професионалния тур имаше двама азиатци на финала – и два пъти полуфиналист на Световното първенство в “Крусибъл”.

Последният му голям финал бе на Хонконг Мастърс 2022, където направи един от своите пет максимум брейка в кариерата, но бе спрян отново от Рони О'Съливан.