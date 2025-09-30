Популярни
  • 30 сеп 2025 | 16:31
  • 860
  • 0
Нийл Робъртсън влезе в историята с 1000 сенчъри брейка

Нийл Робъртсън стана едва четвъртият играч в историята на професионалния снукър, който достига 1000 сенчъри брейка, след като реализира серия от 105 точки при победата си с 6:1 над Умут Дикме в квалификациите за International Championship.

Австралиецът последва стъпките на Рони О'Съливан, Джон Хигинс и Джъд Тръмп, които са единствените други играчи с подобно постижение.

Следващият, който вероятно ще премине бариерата, е Марк Селби, който в момента има 911 сенчъри в кариерата си.

На Робъртсън не му е непозната територия да поставя рекорди, свързани със сенчъри брейкове. През сезон 2013/14 той стана първият играч, направил 100 сенчърита в рамките на една кампания.

Историческата серия от 105 точки на 43-годишния Робъртсън дойде в шестия фрейм тази сутрин. Той добави и брейкове от 87, 68 и 99.

