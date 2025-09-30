Днешното гостуване на Реал Мадрид ще постави поне два рекорда в ШЛ

Популярни
Днешното гостуване на Реал Мадрид в Казахстан ще постави географски рекорд в историята на Шампионската лига. 15-кратният първенец в турнира се изправя срещу Кайрат в казахстанския град Алмати на най-източния стадион, на който някога се е играл мач в групова или основна фаза на турнира.

Реал Мадрид ще ближе рани в Казахстан
Реал Мадрид ще ближе рани в Казахстан

Дистанцията между Мадрид и Алмати е около 6000 километра, като на испанския гранд му беше нужен 12-часов полет, за да пристигне за мача. За сравнение, казахстанският град е едва на около 100 километра от границата с Китай. Това обаче няма да е единственият географски рекорд в ШЛ тази вечер, тъй като двубоят между Бодьо/ Глимт и Тотнъм ще бъде на най-северния стадион в турнира за всички времена, като очакваната температура е едва 11 градуса. Любопитното е, че двата тима играха помежду си и през миналия сезон, но в Лига Европа, когато “шпорите” отстраниха норвежците в полуфиналите на турнира.

Междувременно, от Transfermarkt изчисляват, че разликата в стойността между съставите на Кайрат и Реал също е рекордна за турнира, като гостуващият тим е по-скъп с 1,38 млрд. евро. Предишното върхово постижение в това отношение беше от миналия сезон, когато Манчестър Сити игра със Слован (Братислава), като любопитното е, че “гражданите” присъстват девет пъти в топ 10 на тази класация.

От Марсилия пък се готвят за рекорд в друго отношение, а именно за най-посетено домакинство в клубната история на европейско ниво, пише “Екип”. Очакват се над 65 хиляди фенове на “Велодром” за днешния мач с Аякс, с което да се подобри постижението от 65 096 привърженици в двубоя с АЕК от Лигата на конференциите отпреди две години.

