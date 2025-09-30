Днешното гостуване на Реал Мадрид ще постави поне два рекорда в ШЛ

Днешното гостуване на Реал Мадрид в Казахстан ще постави географски рекорд в историята на Шампионската лига. 15-кратният първенец в турнира се изправя срещу Кайрат в казахстанския град Алмати на най-източния стадион, на който някога се е играл мач в групова или основна фаза на турнира.

Дистанцията между Мадрид и Алмати е около 6000 километра, като на испанския гранд му беше нужен 12-часов полет, за да пристигне за мача. За сравнение, казахстанският град е едва на около 100 километра от границата с Китай. Това обаче няма да е единственият географски рекорд в ШЛ тази вечер, тъй като двубоят между Бодьо/ Глимт и Тотнъм ще бъде на най-северния стадион в турнира за всички времена, като очакваната температура е едва 11 градуса. Любопитното е, че двата тима играха помежду си и през миналия сезон, но в Лига Европа, когато “шпорите” отстраниха норвежците в полуфиналите на турнира.

🧭 Two all-time UEFA Champions League/European Cup geographical records will be broken TODAY!



⬆️ Most northerly match ever: 🇳🇴 Bodø/Glimt v Tottenham Hotspur 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



➡️ Most easterly match ever: 🇰🇿 Kairat Almaty v Real Madrid 🇪🇸 pic.twitter.com/pFlO634ESh — The Sweeper (@SweeperPod) September 30, 2025

Междувременно, от Transfermarkt изчисляват, че разликата в стойността между съставите на Кайрат и Реал също е рекордна за турнира, като гостуващият тим е по-скъп с 1,38 млрд. евро. Предишното върхово постижение в това отношение беше от миналия сезон, когато Манчестър Сити игра със Слован (Братислава), като любопитното е, че “гражданите” присъстват девет пъти в топ 10 на тази класация.

Tonight's #UCL clash between Kairat Almaty and Real Madrid is the biggest gap in market values between two clubs... EVER pic.twitter.com/52kRfOC1qE — Transfermarkt.co.uk (@TMuk_news) September 30, 2025

От Марсилия пък се готвят за рекорд в друго отношение, а именно за най-посетено домакинство в клубната история на европейско ниво, пише “Екип”. Очакват се над 65 хиляди фенове на “Велодром” за днешния мач с Аякс, с което да се подобри постижението от 65 096 привърженици в двубоя с АЕК от Лигата на конференциите отпреди две години.

🚨🚨 HISTORIQUE 🤩 : 𝗟’𝗢𝗠 𝗩𝗔 𝗕𝗔𝗧𝗧𝗥𝗘 𝗦𝗢𝗡 𝗥𝗘𝗖𝗢𝗥𝗗 𝗗’𝗔𝗙𝗙𝗟𝗨𝗘𝗡𝗖𝗘 𝗔𝗨 𝗩𝗘́𝗟𝗢𝗗𝗥𝗢𝗠𝗘 𝗖𝗘 𝗦𝗢𝗜𝗥 𝗣𝗢𝗨𝗥 𝗨𝗡 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛 𝗘𝗨𝗥𝗢𝗣𝗘́𝗘𝗡 !! 🩵🤍🇪🇺



Plus de 65 000 supporters sont attendus pour la rencontre face à l’Ajax. 🥵



Le précédent record… pic.twitter.com/9MYQRBjbll — BeFootball (@_BeFootball) September 30, 2025

