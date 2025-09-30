Популярни
Реал Мадрид ще ближе рани в Казахстан

  • 30 сеп 2025 | 06:00
  • 4161
  • 17
Реал Мадрид ще ближе рани в Казахстан

Казахстанският шампион Кайрат ще посрещне испанския гранд Реал Мадрид в мач от втория кръг на груповата фаза на Шампионската лига. Срещата ще се проведе на стадион "Централний" в Алмати на 30 септември от 19:45 часа, като главен съдия ще бъде италианецът Марко Гуида. За домакините това е историческа възможност да се изправят срещу един от най-титулуваните европейски клубове, докато "белите" от Мадрид търсят втора победа в турнира.

Реал Мадрид пътува за Казахстан в минорно настроение след загубата с 2:5 в дербито с Атлетико Мадрид. Днешният двубой обаче дава шанс на възпитаниците на Чаби Алонсо да се отърсят от това поражение и да си върна самочувствието с убедителна победа.

В същото време Кайрат няма какво да губи в този мач. Дебютантът в турнира ще се наслади на възможността да се изправи срещу най-титулувания клуб в историята на Шампионската лига. А, ако успее да постигне позитивен резултат, това ще бъде допълнителен бонус.

Кайрат демонстрира непостоянна форма в последните си пет срещи с 3 победи, 1 равенство и 1 загуба. В местното първенство отборът записа три последователни победи – срещу Женис (3:1 на 22.09.2025), Актобе (1:0 на 14.09.2025) и Окжетпес (1:0 на 31.08.2025). В европейските турнири обаче представянето им е по-колебливо – загуба от Спортинг (Лисабон) (1:4 на 18.09.2025) в първия кръг на Шампионската лига и равенство със Селтик (0:0 на 26.08.2025) в квалификациите.

Реал Мадрид, от своя страна, започна сезона силно с 4 победи поредни победи. "Кралският клуб" записа успехи срещу Леванте (4:1 на 23.09.2025), Еспаньол (2:0 на 20.09.2025), Марсилия (2:1 на 16.09.2025) в първия кръг на Шампионската лига и Реал Сосиедад (2:1на 13.09.2025). Единствената им загуба дойде в мадридското дерби срещу Атлетико Мадрид (2:5 на 27.09.2025), но тя бе доста горчива за привържениците на "белия балет".

Снимки: Gettyimages

