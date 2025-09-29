Популярни
Чаби Алонсо: Понякога трябва да направиш стъпка назад, за да направиш две напред

  • 29 сеп 2025 | 19:27
  • 1520
  • 4

След тежката загуба на "Метрополитано" от Атлетико Мадрид в Ла Лига, Реал Мадрид насочва вниманието си към Шампионската лига на УЕФА, където гостува на Кайрат Алмати в Казахстан.

Треньорът на "белия балет" Чаби Алонсо предупреди за опасностите, които крие Кайрат: "Гледахме мачовете на Кайрат срещу Селтик и Спортинг... Имат добре изградено ядро, атака с различни опции. Знаят как да комбинират добре, играят директно, това им е ясно. Трябва да се представим добре".

Той коментира и дългото пътуване, което Реал Мадрид трябваше да предприеме до Казахстан: "Трябва да се адаптираш. Променихме малко обичайната рутина, но във футбола по-интелигентен е този, който знае как да се адаптира по-добре. Това е още един мач и не е пречка или извинение. След като започнахме с победа, искаме още. Това е първото участие на Кайрат, те са отбор, който прави нещата добре и ще бъде взискателен съперник".

Алонсо се върна и към загубата от Атлетико Мадрид: "Както при победа, така и при загуба, усещанията трябва да траят 24 часа. Не само отношението, но и темпото, тактическите аспекти и играта, които трябва да подобрим, за да се състезаваме по-добре. Не се представихме добре. Направихме анализа и вече сме в режим Шампионска лига в Алмати. С играчите, които имаме, ще имаме опции в зависимост от това, от което се нуждаем".

"Духът е от съществено значение за изграждането на една идея. Ние изграждаме и подобряваме. Колко време ще отнеме? Не знам, но все още правим стъпки и за да направим две стъпки напред, може би трябва да направим една назад. Искаме да продължим да се подобряваме и да дефинираме какви искаме да бъдем, както по отношение на футбола, така и по отношение на личността на отбора. Ще можем да се подобрим в това", завърши той.

Снимки: Imago

