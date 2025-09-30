Популярни
Резултати, голмайстори и класиране след 7-ия кръг на Елитната група до 17 години

  • 30 сеп 2025 | 12:58
  • 1469
  • 0

ЦСКА - Левски 0:0

Ботев (Пловдив) - Етър 3:1
1:0 Виктор Христов (26')
1:1 Гюнай Ахмедов (75')
2:1 Калоян Дафчев (82')
3:1 Александър Ненков (90')

ЦСКА 1948 - Локомотив (Пловдив) 3:1
1:0 Стоил Йорданов (8')
1:1 Стилян Лазаров (14')
2:1 Стоил Йорданов (57')
3:1 Стоил Йорданов (76')

Пирин - Черно море 0:1
0:1 Евгений Русланович (45')

Фратрия - Лудогорец 0:1
0:1 Тимур Мустафа (26')

Национал - Славия 0:0

Септември - Спартак (Плевен) 6:0
1:0 Виктор Добрев (38')
2:0 Виктор Добрев (51')
3:0 Йоан Андреев (57')
4:0 Калоян Рангочев (58')
5:0 Виктор Добрев (78')
6:0 Антон Даскалов (89')

Арда - Хебър 1:0
1:0 Кристиян Бъчваров (88')

Промениха датата и часа на мач от Втора лига

  • 30 сеп 2025 | 15:35
  • 1190
  • 2
Резултати, голмайстори и класиране след 7-ия кръг на Елитната група до 18 години

  • 30 сеп 2025 | 14:45
  • 1536
  • 0
Бултрасите с акция по улиците на Пловдив: Подкрепяй Ботев или умри!

  • 30 сеп 2025 | 14:37
  • 998
  • 4
Александър Димитров каза какво иска да вземе от волейболния във футболния отбор на България

  • 30 сеп 2025 | 13:22
  • 1099
  • 2
Петър Зехтински: Двубоят с Левски е моментът Ботев да тръгне в правилната посока

  • 30 сеп 2025 | 12:54
  • 1048
  • 1
Лудогорец обяви програмата за мача с Бетис, испанците няма да говорят в България преди мача

  • 30 сеп 2025 | 12:15
  • 1360
  • 1
Левски се върна на върха след доминация на "Колежа"! Мустафа Сангаре се превърна в герой

  • 30 сеп 2025 | 19:34
  • 97465
  • 84
Хиляди приветстваха волейболните герои на България в центъра на София

  • 30 сеп 2025 | 19:01
  • 31057
  • 27
Апоел разкъса Барселона пред над 8000 зрители след страхотно шоу в "Арена София"!

  • 30 сеп 2025 | 20:53
  • 13992
  • 1
Любо Ганев: Замисляме се дали да направим Евроволей 2026 в София

  • 30 сеп 2025 | 20:48
  • 7949
  • 0
Босът на Ботев (Пд): 100% червен картон за Левски в 20-ата секунда! Честито на съдийската бригада

  • 30 сеп 2025 | 20:03
  • 19607
  • 35
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 30 сеп 2025 | 08:00
  • 427215
  • 14