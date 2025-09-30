Резултати, голмайстори и класиране след 7-ия кръг на Елитната група до 17 години

ЦСКА - Левски 0:0
Ботев (Пловдив) - Етър 3:1
1:0 Виктор Христов (26')
1:1 Гюнай Ахмедов (75')
2:1 Калоян Дафчев (82')
3:1 Александър Ненков (90')
ЦСКА 1948 - Локомотив (Пловдив) 3:1
1:0 Стоил Йорданов (8')
1:1 Стилян Лазаров (14')
2:1 Стоил Йорданов (57')
3:1 Стоил Йорданов (76')
Пирин - Черно море 0:1
0:1 Евгений Русланович (45')
Фратрия - Лудогорец 0:1
0:1 Тимур Мустафа (26')
Национал - Славия 0:0
Септември - Спартак (Плевен) 6:0
1:0 Виктор Добрев (38')
2:0 Виктор Добрев (51')
3:0 Йоан Андреев (57')
4:0 Калоян Рангочев (58')
5:0 Виктор Добрев (78')
6:0 Антон Даскалов (89')
Арда - Хебър 1:0
1:0 Кристиян Бъчваров (88')