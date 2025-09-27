Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА U17
  3. ЦСКА и Левски с нулево реми в дербито при 17-годишните

ЦСКА и Левски с нулево реми в дербито при 17-годишните

  • 27 сеп 2025 | 18:27
  • 956
  • 1
ЦСКА и Левски с нулево реми в дербито при 17-годишните

ЦСКА и Левски не стигнаха до голове в дербито на седмия кръг в Елитната група до 17 години. Двубоят започна равностойно, като към края на полувремето "сините" натиснаха и малко след половин час игра удар на Лазар Петров бе спасен от стража на "армейците".

През втората част Левски отново бе по-активният отбор, но липсваха опасни ситуации пред вратата на ЦСКА. Най-доброто положение се откри пред "червените" в 72-рата минута, след като при добра контраатака Петър Димитров се озова на удобна позиция, но ударът му срещна страничния стълб на вратата.

В заключителните минути Левски тръгна още по-масирано напред, но така и не застраши опасно вратата на Милослав Ганев.

По този начин Вечното дерби завърши без победител и ЦСКА събра 5 точки, а Левски е с 13.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

  • 28 сеп 2025 | 07:36
  • 2029
  • 0
Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

  • 28 сеп 2025 | 07:29
  • 4746
  • 3
Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

  • 28 сеп 2025 | 07:16
  • 2450
  • 3
Ботев (Нови пазар) надви Устрем

Ботев (Нови пазар) надви Устрем

  • 28 сеп 2025 | 01:19
  • 1113
  • 0
Без победител във варненско дерби

Без победител във варненско дерби

  • 28 сеп 2025 | 01:10
  • 1425
  • 1
Бенковски излъга Фратрия II накрая

Бенковски излъга Фратрия II накрая

  • 28 сеп 2025 | 01:01
  • 1006
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

  • 28 сеп 2025 | 08:19
  • 17487
  • 32
Глупава дузпа на Пастор срещу Делев вгорчи дебюта на Христо Янев начело на ЦСКА

Глупава дузпа на Пастор срещу Делев вгорчи дебюта на Христо Янев начело на ЦСКА

  • 27 сеп 2025 | 21:58
  • 132244
  • 345
Христо Янев подкара свой играч, заяви, че днес е създал проблеми на ЦСКА

Христо Янев подкара свой играч, заяви, че днес е създал проблеми на ЦСКА

  • 27 сеп 2025 | 22:25
  • 61743
  • 66
Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

  • 28 сеп 2025 | 07:29
  • 4746
  • 3
Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

  • 28 сеп 2025 | 07:36
  • 2029
  • 0
Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

  • 28 сеп 2025 | 07:16
  • 2450
  • 3