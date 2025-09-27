ЦСКА и Левски с нулево реми в дербито при 17-годишните

ЦСКА и Левски не стигнаха до голове в дербито на седмия кръг в Елитната група до 17 години. Двубоят започна равностойно, като към края на полувремето "сините" натиснаха и малко след половин час игра удар на Лазар Петров бе спасен от стража на "армейците".

През втората част Левски отново бе по-активният отбор, но липсваха опасни ситуации пред вратата на ЦСКА. Най-доброто положение се откри пред "червените" в 72-рата минута, след като при добра контраатака Петър Димитров се озова на удобна позиция, но ударът му срещна страничния стълб на вратата.

В заключителните минути Левски тръгна още по-масирано напред, но така и не застраши опасно вратата на Милослав Ганев.

По този начин Вечното дерби завърши без победител и ЦСКА събра 5 точки, а Левски е с 13.