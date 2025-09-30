Спортният министър Иван Пешев: Думите са малко за това, което те направиха

"Тези момчета го заслужават", отговори министърът на младежта и спорта Иван Пешев на въпрос защо държавните мъже са на летище "Васил Левски" при посрещането на националния отбор на България по волейбол за мъже от Световното първенство във Филипините.

Посрещнаха като световни шампиони волейболните герои на България!

"Те показаха, че с колективизъм, с дух, с борбеност могат да постигнат големи резултати. И наистина думите са малко за това, което те направиха - 55 години България не е имала такъв успех. Заслужават адмирации, заслужават браво", заяви още Пешев.

Наградиха с 520 000 лева волейболните национали на летище София

"Сутринта в Истанбул им благодарих за емоциите, които ни накараха да изпитваме през последните две седмици, защото наистина беше неописуемо това, което изживя цяла България. Видяхме хиляди по площадите, по стадионите се събраха да изгледат финала. Това нещо обедини нацията и благодарих на момчетата", добави Иван Пешев.

Любо Ганев: Волейболистите ще получат 90% от спечелените $500 000

"Министерството на младежта и спорта е основният партньор на всички федерации в България. В случая днес имах възможността да им връча и индивидуалната награда, която е по преценка на министъра в размер на 520 хиляди лева. Федерацията също осигурява допълнителна премия, която е от наградния фонд на Световното първенство - над 450 хиляди долара ще получат и от там. Но нека не говорим за пари, момчетата заслужават много повече", завърши Пешев.

Снимки: Борислав Трошев