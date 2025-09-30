Феновете на Галатасарай събудиха играчите на Ливърпул в три през нощта

Крайните привърженици на Галатасарай направиха всичко възможно да нарушат почивката на играчите и щаба на Ливърпул преди днешния сблъсък в Истанбул от втория кръг на Шампионската лига. В три часа през нощта феновете на турския гранд се събраха пред хотела, в който са отседнали мърсисайдци, и изстреляха множество фойерверки, съпроводени със скандирания за любимия им тим.

Това поведение е типично за феновете на турските отбори, които се опитват да създадат адска атмосфера за гостуващите тимове от Европа.

От четири официални срещу между Галатасарай и Ливърпул двата отбора имат по една победа.

В първия кръг Галатасарай претърпя тежък крах в гостуването си на Айнтрахт (Франкфурт) и загуби с 1:5. В същото време Ливърпул, макар и трудно, спечели първия си мач в надпреварата срещу Атлетико Мадрид с 3:2.

THIS IS ISTANBUL. pic.twitter.com/YxCR7I3Frp — Our Soul Gala (@OurSoul_Gala) September 30, 2025

