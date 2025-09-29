Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ливърпул
  3. Треньорът на Галатасарай: Трябва да притиснем Ливърпул до стената

Треньорът на Галатасарай: Трябва да притиснем Ливърпул до стената

  • 29 сеп 2025 | 17:03
  • 1747
  • 0

Галатасарай се готви за изключително тежък сблъсък срещу Ливърпул в Шампионската лига. Двубоят е в Истанбул във вторник вечер от 22:00 часа. Треньорът на клуба от Босфора Окан Бурук увери, че отборът му ще остане верен на своя стил.

“Ще играем и ще мислим като Галатасарай - заяви наставникът. - Това е един от онези мачове, в които трябва да упражним натиск, притискайки съперника до стената. Изиграли сме много такива срещи, но тази с Ливърпул ще бъде една от най-трудните, откакто съм начело. Това е отбор с много успешен треньор. Искаме да излезем на терена със собствените си планове и да дадем най-доброто от себе си.”

На пресконференцията Бурук беше попитан и за физическото състояние на Виктор Осимен: „Той продължава да тренира. Ще видим как се чувства на днешната тренировка и след това ще вземем решение. Разбира се, беше положително, че успя да изиграе десет минути в последния мач“, обясни наставникът.

Турският треньор изненада с изказване за Жозе Моуриньо, припомняйки си епизод от миналия сезон след победата на Галатасарай с 2:1 над Фенербахче на четвъртфиналите за Купата на Турция. Тогава двамата се сдърпаха и португалецът го хвана за носа.

“Тогава паднах на земята, малко преувеличих - отчете Бурук. - Не очаквах такова нещо от него. Когато мачът свърши, отивах да празнувам и да поздравя съдиите, а Моуриньо дойде към мен. Обикновено си стискаме ръцете след срещата. Когато той подписа с Фенербахче, започна да говори твърде много, познаваме стила му. Той не играе само на терена, но се опитва да го прави и извън него. Опита се много, но в крайна сметка ние бяхме по-добри. Аз бях по-добър от него. Спечелихме шампионата срещу него и ги победихме два пъти на техния стадион. За съжаление, тази година той няма да е тук; надявахме се да се изправим срещу тях още два пъти.“

Бурук беше още по-критичен, анализирайки кариерата на португалеца: „Той вече не се концентрира както преди, не изживява футбола със същата интензивност. Моуриньо не се променя. Той е много важна личност, с голяма харизма, но като треньори всички ние трябва да се развиваме година след година. Може би проблемът му е, че не се е усъвършенствал като треньор.“

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Моуриньо: Пристигането на "Стамфорд Бридж" беше специално

Моуриньо: Пристигането на "Стамфорд Бридж" беше специално

  • 30 сеп 2025 | 02:58
  • 514
  • 0
Симеоне: В живота единствено настоящето има значение

Симеоне: В живота единствено настоящето има значение

  • 30 сеп 2025 | 02:25
  • 817
  • 6
Слот: Трябва да подобрим играта си в защита, Галатасарай е опасен при статични положения

Слот: Трябва да подобрим играта си в защита, Галатасарай е опасен при статични положения

  • 30 сеп 2025 | 01:59
  • 995
  • 0
Защитник на Милан под въпрос за дербито с Ювентус

Защитник на Милан под въпрос за дербито с Ювентус

  • 30 сеп 2025 | 01:28
  • 562
  • 0
Наполи се интересува от халф на Манчестър Сити

Наполи се интересува от халф на Манчестър Сити

  • 30 сеп 2025 | 01:03
  • 705
  • 0
Интер излезе на печалба за пръв път от 15 години

Интер излезе на печалба за пръв път от 15 години

  • 30 сеп 2025 | 00:30
  • 888
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Гол от дузпа на познат герой и два червени картона донесоха победата на Берое над Добруджа

Гол от дузпа на познат герой и два червени картона донесоха победата на Берое над Добруджа

  • 29 сеп 2025 | 22:10
  • 17951
  • 23
България е №1 на Мондиал 2025 в много важна класация

България е №1 на Мондиал 2025 в много важна класация

  • 29 сеп 2025 | 20:36
  • 26194
  • 6
Волейболните герои се прибират с правителствения самолет

Волейболните герои се прибират с правителствения самолет

  • 29 сеп 2025 | 17:44
  • 20459
  • 23
СК към БФС с позиция за двете положения от Левски - Лудогорец, грешки няма

СК към БФС с позиция за двете положения от Левски - Лудогорец, грешки няма

  • 29 сеп 2025 | 16:30
  • 18943
  • 61
Веласкес: Навсякъде по света се случва да изиграеш лош мач! Грешка е, ако очакваме всеки път да бием 5:0 или 7:0

Веласкес: Навсякъде по света се случва да изиграеш лош мач! Грешка е, ако очакваме всеки път да бием 5:0 или 7:0

  • 29 сеп 2025 | 11:20
  • 28350
  • 45
Дунав (Русе) отнесе Хебър в Пазарджик и отново е на върха във Втора лига

Дунав (Русе) отнесе Хебър в Пазарджик и отново е на върха във Втора лига

  • 29 сеп 2025 | 19:25
  • 13293
  • 16