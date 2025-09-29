Треньорът на Галатасарай: Трябва да притиснем Ливърпул до стената

Галатасарай се готви за изключително тежък сблъсък срещу Ливърпул в Шампионската лига. Двубоят е в Истанбул във вторник вечер от 22:00 часа. Треньорът на клуба от Босфора Окан Бурук увери, че отборът му ще остане верен на своя стил.

“Ще играем и ще мислим като Галатасарай - заяви наставникът. - Това е един от онези мачове, в които трябва да упражним натиск, притискайки съперника до стената. Изиграли сме много такива срещи, но тази с Ливърпул ще бъде една от най-трудните, откакто съм начело. Това е отбор с много успешен треньор. Искаме да излезем на терена със собствените си планове и да дадем най-доброто от себе си.”

На пресконференцията Бурук беше попитан и за физическото състояние на Виктор Осимен: „Той продължава да тренира. Ще видим как се чувства на днешната тренировка и след това ще вземем решение. Разбира се, беше положително, че успя да изиграе десет минути в последния мач“, обясни наставникът.

Турският треньор изненада с изказване за Жозе Моуриньо, припомняйки си епизод от миналия сезон след победата на Галатасарай с 2:1 над Фенербахче на четвъртфиналите за Купата на Турция. Тогава двамата се сдърпаха и португалецът го хвана за носа.

“Тогава паднах на земята, малко преувеличих - отчете Бурук. - Не очаквах такова нещо от него. Когато мачът свърши, отивах да празнувам и да поздравя съдиите, а Моуриньо дойде към мен. Обикновено си стискаме ръцете след срещата. Когато той подписа с Фенербахче, започна да говори твърде много, познаваме стила му. Той не играе само на терена, но се опитва да го прави и извън него. Опита се много, но в крайна сметка ние бяхме по-добри. Аз бях по-добър от него. Спечелихме шампионата срещу него и ги победихме два пъти на техния стадион. За съжаление, тази година той няма да е тук; надявахме се да се изправим срещу тях още два пъти.“

Бурук беше още по-критичен, анализирайки кариерата на португалеца: „Той вече не се концентрира както преди, не изживява футбола със същата интензивност. Моуриньо не се променя. Той е много важна личност, с голяма харизма, но като треньори всички ние трябва да се развиваме година след година. Може би проблемът му е, че не се е усъвършенствал като треньор.“