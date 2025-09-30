Слот: Трябва да подобрим играта си в защита, Галатасарай е опасен при статични положения

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот сподели преди мача с Галатасарай в Шампионската лига, че иска тимът му да подобри играта си в защита. Според него проблемът не е в крайните бранители, а в играта на целия отбор, особено при статични положения.

"Една от силните ни страни миналия сезон беше да държим противника далеч от нашата врата, а това обикновено не започва със защитниците. Погледнете по-подробно – допуснали сме четири гола от статични положения този сезон. Сменихме крайните си защитници, но променихме и малко повече от това. Когато мисля за головете, които сме допуснали, първото нещо, което ми идва наум, не е, че крайните защитници са проблем. Винаги става въпрос за отборно представяне. Миналия сезон почти не допускахме голове, защото 11 играчи работеха невероятно здраво, за да спрат противника да създава положения. Те работят изключително усърдно и този сезон, но статичните положения понякога са отделна игра. Трябва да се върнем към предишното си ниво и да докажем в предстоящите мачове и месеци, че обикновено не допускаме голове от статични положения. Това е нещо, което определено трябва да подобрим. Виждам отбори в Премиър лийг, които печелят мачове благодарение на статични положения, а ние губим мачове заради тях“, смята Слот.

Галатасарай, съперникът на Ливърпул в Шампионската лига във вторник, отбеляза 24 гола от статични положения от общо 91 през миналия сезон, въпреки че тази цифра включва и дузпи. Слот, вярва, че статичните положения стават все по-решаващи.

"Във футбола все повече и повече играта се превръща в игра на статични положения. Това е стил, който се вижда все по-често, особено в Премиър лийг, защото можеш да правиш много повече неща, като например да атакуваш вратаря или дори да го докоснеш, без това да е нарушение. Знам, че Галатасарай са силни при статични положения, но и ние бяхме сила в това отношение миналия сезон. Спечелихме последния си мач в Шампионската лига с гол от статично положение на Върджил [ван Дайк]“, допълни нидерландецът.

