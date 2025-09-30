Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Галатасарай
  3. Слот: Трябва да подобрим играта си в защита, Галатасарай е опасен при статични положения

Слот: Трябва да подобрим играта си в защита, Галатасарай е опасен при статични положения

  • 30 сеп 2025 | 01:59
  • 1040
  • 0
Слот: Трябва да подобрим играта си в защита, Галатасарай е опасен при статични положения

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот сподели преди мача с Галатасарай в Шампионската лига, че иска тимът му да подобри играта си в защита. Според него проблемът не е в крайните бранители, а в играта на целия отбор, особено при статични положения.

"Една от силните ни страни миналия сезон беше да държим противника далеч от нашата врата, а това обикновено не започва със защитниците. Погледнете по-подробно – допуснали сме четири гола от статични положения този сезон. Сменихме крайните си защитници, но променихме и малко повече от това. Когато мисля за головете, които сме допуснали, първото нещо, което ми идва наум, не е, че крайните защитници са проблем. Винаги става въпрос за отборно представяне. Миналия сезон почти не допускахме голове, защото 11 играчи работеха невероятно здраво, за да спрат противника да създава положения. Те работят изключително усърдно и този сезон, но статичните положения понякога са отделна игра. Трябва да се върнем към предишното си ниво и да докажем в предстоящите мачове и месеци, че обикновено не допускаме голове от статични положения. Това е нещо, което определено трябва да подобрим. Виждам отбори в Премиър лийг, които печелят мачове благодарение на статични положения, а ние губим мачове заради тях“, смята Слот.

Слот обяви групата на Ливърпул, Киеза няма да пътува за Истанбул
Слот обяви групата на Ливърпул, Киеза няма да пътува за Истанбул

Галатасарай, съперникът на Ливърпул в Шампионската лига във вторник, отбеляза 24 гола от статични положения от общо 91 през миналия сезон, въпреки че тази цифра включва и дузпи. Слот, вярва, че статичните положения стават все по-решаващи.

"Във футбола все повече и повече играта се превръща в игра на статични положения. Това е стил, който се вижда все по-често, особено в Премиър лийг, защото можеш да правиш много повече неща, като например да атакуваш вратаря или дори да го докоснеш, без това да е нарушение. Знам, че Галатасарай са силни при статични положения, но и ние бяхме сила в това отношение миналия сезон. Спечелихме последния си мач в Шампионската лига с гол от статично положение на Върджил [ван Дайк]“, допълни нидерландецът.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Моуриньо: Пристигането на "Стамфорд Бридж" беше специално

Моуриньо: Пристигането на "Стамфорд Бридж" беше специално

  • 30 сеп 2025 | 02:58
  • 553
  • 0
Симеоне: В живота единствено настоящето има значение

Симеоне: В живота единствено настоящето има значение

  • 30 сеп 2025 | 02:25
  • 854
  • 6
Защитник на Милан под въпрос за дербито с Ювентус

Защитник на Милан под въпрос за дербито с Ювентус

  • 30 сеп 2025 | 01:28
  • 586
  • 0
Наполи се интересува от халф на Манчестър Сити

Наполи се интересува от халф на Манчестър Сити

  • 30 сеп 2025 | 01:03
  • 735
  • 0
Интер излезе на печалба за пръв път от 15 години

Интер излезе на печалба за пръв път от 15 години

  • 30 сеп 2025 | 00:30
  • 917
  • 0
Уест Хам измъкна точка от Евертън в дебюта на Еспирито Санто

Уест Хам измъкна точка от Евертън в дебюта на Еспирито Санто

  • 29 сеп 2025 | 23:56
  • 1477
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Гол от дузпа на познат герой и два червени картона донесоха победата на Берое над Добруджа

Гол от дузпа на познат герой и два червени картона донесоха победата на Берое над Добруджа

  • 29 сеп 2025 | 22:10
  • 18125
  • 23
България е №1 на Мондиал 2025 в много важна класация

България е №1 на Мондиал 2025 в много важна класация

  • 29 сеп 2025 | 20:36
  • 26420
  • 6
Волейболните герои се прибират с правителствения самолет

Волейболните герои се прибират с правителствения самолет

  • 29 сеп 2025 | 17:44
  • 20535
  • 24
СК към БФС с позиция за двете положения от Левски - Лудогорец, грешки няма

СК към БФС с позиция за двете положения от Левски - Лудогорец, грешки няма

  • 29 сеп 2025 | 16:30
  • 18994
  • 61
Веласкес: Навсякъде по света се случва да изиграеш лош мач! Грешка е, ако очакваме всеки път да бием 5:0 или 7:0

Веласкес: Навсякъде по света се случва да изиграеш лош мач! Грешка е, ако очакваме всеки път да бием 5:0 или 7:0

  • 29 сеп 2025 | 11:20
  • 28412
  • 45
Дунав (Русе) отнесе Хебър в Пазарджик и отново е на върха във Втора лига

Дунав (Русе) отнесе Хебър в Пазарджик и отново е на върха във Втора лига

  • 29 сеп 2025 | 19:25
  • 13339
  • 16