Гледайте всички мачове и голове от Шампионската лига тук
Слот обясни защо Киеза не е в групата за мача с Галатасарай

  • 30 сеп 2025 | 09:08
  • 6628
  • 0

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот обясни, че причината за отсъствието на Федерико Киеза от групата на мърсисайдци за днешното гостуване на Галатасарай е лека болка, която италианецът е почувствал по време на мача с Кристъл Палас. Бившият играч на Ювентус първоначално не бе включен в списъка с играчи, които ще участват в основната фаза на Шампионската лига, но през миналата седмица той бе регистриран, като замени контузения Джовани Леони. Журналистите на Острова вчера увериха, че Киеза няма контузия, което остави феновете в недоумение защо италианецът, който се намира в доста добра форма от началото на сезона, отново не получава шанс.

Слот обяви групата на Ливърпул, Киеза няма да пътува за Истанбул
Слот обяви групата на Ливърпул, Киеза няма да пътува за Истанбул

“Той почувства нещо, лек дискомфорт в последния мач с Кристъл Палас. Опита се, но не успя да завърши тренировката. Затова решихме да не го вземаме за мача с Галатасарай, защото след няколко дни е гостуването на Челси”, заяви Слот на снощната си пресконференция.

Слот: Трябва да подобрим играта си в защита, Галатасарай е опасен при статични положения
Слот: Трябва да подобрим играта си в защита, Галатасарай е опасен при статични положения
Снимки: Imago

