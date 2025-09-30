Слот обясни защо Киеза не е в групата за мача с Галатасарай

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот обясни, че причината за отсъствието на Федерико Киеза от групата на мърсисайдци за днешното гостуване на Галатасарай е лека болка, която италианецът е почувствал по време на мача с Кристъл Палас. Бившият играч на Ювентус първоначално не бе включен в списъка с играчи, които ще участват в основната фаза на Шампионската лига, но през миналата седмица той бе регистриран, като замени контузения Джовани Леони. Журналистите на Острова вчера увериха, че Киеза няма контузия, което остави феновете в недоумение защо италианецът, който се намира в доста добра форма от началото на сезона, отново не получава шанс.

“Той почувства нещо, лек дискомфорт в последния мач с Кристъл Палас. Опита се, но не успя да завърши тренировката. Затова решихме да не го вземаме за мача с Галатасарай, защото след няколко дни е гостуването на Челси”, заяви Слот на снощната си пресконференция.

