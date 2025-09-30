Ливърпул ще опита да нанесе нов шамар на разклатения Галатасарай

Турският гранд Галатасарай посреща английския колос Ливърпул на стадион "Рамс Парк" в мач от втория кръг на груповата фаза на Шампионската лига. Двубоят, насрочен за 30 септември от 22:00 часа, ще бъде ръководен от френския рефер Клеман Тюрпен. След разочароващото представяне в първия кръг, домакините ще търсят реванш пред собствена публика, докато "мърсисайдци" се стремят да затвърдят силния си старт в най-престижния европейски клубен турнир.

За "лъвовете" от Истанбул този мач е от изключителна важност, тъй като втора поредна загуба би усложнила значително шансовете им за продължаване напред в турнира. В първия кръг Галатасарай претърпя тежък крах в гостуването си на Айнтрахт (Франкфурт) и загуби с 1:5. А сега задачата е дори още по-трудна, тъй като в Истанбул пристига Ливърпул.

В същото време Ливърпул, макар и трудно, спечели първия си мач в надпреварата срещу Атлетико Мадрид с 3:2. Сега мърсисайдци ще опитат да нанесат нов шамар на разклатения си съперник и да запишат нови три точки в актива си, което ще им даде спокойствие за следващите битки в турнира.

Галатасарай демонстрира отлична форма в турското първенство с четири последователни победи. Турският шампион записа победи срещу Ризеспор (3:1 на 30.08.2025), Еюпспор (2:0 на 13.09.2025), Коняспор (3:1 на 22.09.2025) и Аланияспор (1:0 на 26.09.2025). Загубата от Айнтрахт (Франкфурт) (5:1 на 18.09.2025) в първия си мач от Шампионската лига обаче бе звучен шамар по амбициите на тима в този турнир

Ливърпул също показва стабилна форма с четири победи и една загуба в последните си пет срещи. "Червените" победиха Бърнли (1:0 на 14.09.2025), Атлетико Мадрид (3:2 на 17.09.2025) в първия си мач от Шампионската лига, Евертън (2:1 на 20.09.2025) и Саутхамптън (2:1 на 23.09.2025) за "Карабао Къп". Те обаче загубиха последния си сблъсък с Кристъл Палас (2:1 на 27.09.2025) и сега идват още по-мотивирани да се върнат на победния път.

Двата отбора имат богата история от сблъсъци в Шампионската лига, като са се срещали четири пъти в миналото. Последната им среща датира от 5 декември 2006 г., когато Галатасарай победи Ливърпул с 3:2 в груповата фаза на турнира. По-рано същия сезон, на 27 септември 2006 г., Ливърпул също спечели с 3:2 на своя стадион. През 2002 г. двата отбора завършиха наравно в двата си двубоя – 0:0 на 20 февруари на "Анфийлд" и 1:1 на 26 февруари в Истанбул. Балансът в директните сблъсъци показва по една победа за всеки отбор и две равенства, което прави предстоящия мач още по-интригуващ.

