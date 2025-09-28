Лудогорец не се затрудни срещу Монтана и се възползва от грешката на Левски

Лудогорец победи с 3:0 Монтана в двубой от 10-ия кръг на efbet Лига. В Разград “орлите” бяха тотален господар на терена през целия мач и заслужено грабнаха трите точки. Ивайло Чочев откри резултата в 28-ата минута, а в 45-ата гостите останаха и с десет души на терена, след като Сакор беше изгонен. През втората част разградчани вкараха нови два гола чрез Оливие Вердон (53’) и Бърнард Текпетей (63’), като така си подсигуриха победата. Двата тима си размениха и по една греда, но като цяло това беше единствената по-сериозна ситуация, която Монтана имаше в срещата.

По този начин Лудогорец остава без загуба от старта на сезона и изпревари Левски в класирането. След като “сините” загубиха от Локомотив (Пловдив) по-рано през кръга, те останаха с 20 точки, докато “орлите” вече са с 21. Лидер е ЦСКА 1948 с 22 пункта, но “червените” имат мач по-малко от Лудогорец и Левски.

Първата ситуация дойде още в 3-ата минута. Тогава Ивайло Чочев засече с глава центриране от корнер и отправи опасен удар. Роса обаче показа рефлекс и изби над напречната греда, спасявайки отбора си от ранно попадение.

Гостите отговориха с шут на Калоян Стрински от удобна позиция. Бонман се опита да избие, но доста нескопосано и топката се отби в напречната греда, след което се върна обратно в ръцете на вратаря на Лудогорец.

В следващите минути домакините логично владееха инициативата и организираха атака след атака. Вратарят на Монтана Марсио Роса обаче беше на ниво и улавяше топката при няколко от ударите на “орлите”.

В крайна сметка обаче в 28-ата минута логичното се случи и Лудогорец откри. След центриране от корнер Ивайло Чочев беше оставен напълно сам на близката греда и с прецизен удар с глава успя да открие резултата - 1:0.

В края на полувремето ситуацията за гостите се влоши още повече. Сакор настъпи Чочев, което накара главният съдия да му покаже втори жълт и съответно червен картон. Така Монтана остана с десет души на терена.

Второто полувреме започна с натиск на Лудогорец, а в 53-ата минута “орлите” сякаш сложиха точка на спора. След ново центриране от корнер кълбото стигна до далечната греда, където Оливие Вердон беше сам, имаше време да се намести и да отправи силен удар от близка дистанция, за да вкара за 2:0.

10 минути по-късно резултатът стана 3:0. Станич намери с хубаво подаване Текпетей в наказателното поле. Ганаецът пое на гърди с гръб към вратата, завъртя се и с мощен удар разпечата вратата на Монтана за трети път.

В 67-ата минута Машадо засече центриране с глава, но ударът му нацели напречната греда. “Орлите” не спряха да натискат и атаките следваха една след друга. В 88-ата минута Чочев вкара при добавка, но попадението му бе отменено заради засада.

В крайна сметка повече попадения не паднаха и двубоят завърши 3:0 в полза на шампионите.

ЛУДОГОРЕЦ 3:0 МОНТАНА



1:0 Ивайло Чочев (28)

2:0 Оливие Вердон (53)

3:0 Бърнард Текпетей (63)

Стартови състави:

Лудогорец: 39. Хендрик Бонман, 2. Йоел Андерсон, 10. Матеус Машадо, 17. Сон, 18. Ивайло Чочев, 24. Оливие Вердон, 26. Фили Калоч, 30. Педро Нареси, 37. Бърнард Текпетей, 55. Идан Нахмиас, 77. Ерик Маркус;

Монтана: 1. Марсио Роса, 5. Мартин Михайлов, 18. Костадин Илиев, 20. Ариан Джа, 25. Соломон Джеймс, 23. Антон Тунгаров, 6. Важебах Сакор, 3. Илиас Илиадис, 9. Филип Ежике, 16. Томас Азеведо, 24. Калоян Стрински.

Снимки: Startphoto