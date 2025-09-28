Руи Мота: Бяхме много стабилни днес

Старши треньорът на Лудогорец Руи Мота говори след победата на своя тим над Монтана. “Орлите” победиха с 3:0 и продължават да бъдат без загуба от старта на сезона.

Лудогорец не се затрудни срещу Монтана и се възползва от грешката на Левски

“Много съм щастлив, искам да поздравя футболистите. Беше важно да спечелим трите точки. Започнахме добре. Знаехме, че идва време, в което трябваше да вкараме, през второто полувреме се нуждаехме да приключим двубоя и да не даваме шансове на Монтана. Не беше лесно - много пътуване и часове, но съм щастлив, че дадохме минути на някои футболисти. Бяхме много стабилни днес.

Щастливи сме, че спечелихме в Европа, но трябваше да го направим и тук. Беше важно за нас да имаме правилната нагласа. Още от началните минути го показахме. Имахме добър ритъм и рано започнахме да създаваме положения.

Трябва да видим дали Андерсон има счупване, но ще разберем по-късно. Дано не е сериозно. Имаме нужда всички да са във форма.

Натоварена седмица идва. Равностойни и важни двубои. Гледаме стъпка по стъпка и мач по мач. Следва възстановяване и работа за Бетис, а след това за ЦСКА.

Знаем какво е да си в Лудогорец. Трябва да имаш правилната нагласа във всеки мач. Няма лесни мачове.

Нека първо се възстановим и след това ще мислим за Бетис. Добър отбор са, но имаме своите шансове”, заяви Мота.