Волейболистите на летището в Истанбул: По-важно от медала е това да обединим нацията

  • 30 сеп 2025 | 09:51
  • 2959
  • 3

Българските лъвове от националния отбор по волейбол рано тази сутрин кацнаха в Истанбул, където бяха посрещнати лично от министъра на младежта и спорта Иван Пешев.

"Това, което видяхме по медиите, е невероятно. Не мога да си представя какво ще е на живо. Очакват се около 20 000, доколкото чух. Това е нещо уникално. По-важно от медала е това да обединим нацията. Аз съм по-щастлив от това.

Дори след като се класирахме на финал, се чувствах като дете на 15-16 години. Не осъзнавах какво сме направили", заяви все още сънен капитанът Алекс Грозданов пред камерата на bTV.

Александър Николов призна, че няма търпение да усети всенародната любов.

„Много сме радостни и сме горди с това, което успяхме да постигнем”, каза реализатор номер 1 на Световното във Филипините, цитиран от NOVA.

„Това, че сме по-млади, означава, че сме по-надъхани и с повече желание за тренировки и за работа. Сигурен съм, че няма отбор, който е тренирал повече от нас това лято”, подчерта Александър Николов. По думите му още преди началото на първенството отборът си обещал да не се отказва до последната топка.

"С нетърпение очакваме да видим всички хора и да споделим тези позитивна емоция", заяви либерото Дамян Колев.

"Няма как да не сме доволни, благодарни сме. Не осъзнаваме какво сме направили. "Втори в света" все още ми звучи като мечта", добави Илия Петков.

Снимки: Startphoto

