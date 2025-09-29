Слот обяви групата на Ливърпул, Киеза няма да пътува за Истанбул

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот обяви група от 21 играчи, с които шампионът на Англия ще пътува за утрешното гостуване на Галатасарай в Шампионската лига. Прави впечатление, че Федерико Киеза, който през миналата седмица замести контузия Джовани Леони в списъка на мърсисайдци за турнира, не е част от групата. Според журналистите на Острова италианецът не е контузен, нито има някакви проблеми с неговата картотека. Слот обаче е решил да не го включва, въпреки че нападателят се намира в добра форма и се разписа при загубата от Кристъл Палас.

В групата се завръща Юго Екитике, който пропусна мача на “Селхърст Парк” заради наказание.

Джейдън Данс пропуска двубоя заради наказание, а Трей Ниони не е групата, като по всяка вероятност ще играе със селекцията на Ливърпул в Младежката шампионска лига.

