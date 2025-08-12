Звезда от НБА: Всеки има свой порок, моят са жените

Американското крило Майкъл Портър-младши, допреди месец играч на Денвър Нъгетс, говори публично за брат си Джонтей, който е доживотно отстранен от НБА. Майкъл Портър наскоро напусна Денвър Нъгетс, с които спечели титла в НБА през 2023 г., и премина в Бруклин Нетс, в размяна, която изпрати Кем Джонсън в Колорадо.

След пристигането си в Бруклин, Майкъл Портър говори в своя YouTube канал, наред с други теми, и за брат си Джонтей, който е доживотно отстранен от НБА заради хазарт и уреждане на мачове.

„Всеки има различни пороци. Всеки се бори с различни неща. Това може да е алкохол, наркотици. Брат ми, например, се бореше с хазарта. Моят порок винаги са били жените. И когато съм далеч от Бог, не чета Библията, не се моля, не го поставям на първо място, сякаш това е мястото, където дяволът ме хваща, в пространството на жените“, сподели Майкъл Портър.

НБА съобщи, че разследване е установило, че Портър е "разкрил поверителна информация на букмейкъри, ограничавайки собственото си участие в един или повече мачове с цел залагане на мачове от НБА". От януари до март 2024-а Портър е направил 13 залога на мачове от НБА, използвайки акаунт на сътрудник.

Залагал е срещу себе си, за да отбележи по-малко точки от прогнозирания лимит. Разследването на НБА е установило, че Портър е разкрил поверителна информация за здравословното си състояние на букмейкър преди мач на 20 март.

Освен това, от януари до март 2024 г., докато е пътувал с Раптърс и Раптърс 905, филиалът на Торонто, Портър е направил най-малко 13 залога на мачове от НБА, използвайки онлайн акаунт за залагания на сътрудник. Тези залози са били в размер от 15 до 22 000 долара, общо 54 094 долара.

Общата печалба от тези залози е била 76 059 долара, което е довело до нетна печалба от 21 965 долара. Нито един от залозите не е включвал мач, в който Портър е играл, но е залагал за загуби на Торонто Раптърс.