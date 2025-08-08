Йокич с шанс да счупи още един исторически рекорд в НБА през новия сезон

Популярни
  8 авг 2025
Сръбският ас и трикратен MVP на НБА Никола Йокич е на прага на поредното историческо постижение. Ако през следващия сезон с екипа на Денвър Нъгетс запише 37 трипъл-дабъла, 30-годишният център ще подобри рекорда на Ръсел Уестбрук – и ще стане играчът с най-много трипъл-дабъли в историята на НБА.

Ръсел Уестбрук досега е записал 203 трипъл-дабъла, докато Никола Йокич е с 164, трети във вечната ранглиста. Пред него е още само легендарният Оскар Робъртсън със 181.

Чакат Йокич на едно от най-големите конни състезания в света
Чакат Йокич на едно от най-големите конни състезания в света

Интересно е, че по този показател Йокич вече е пред някои от най-големите имена в историята на НБА, като Леброн Джеймс, Меджик Джонсън, Джейсън Кид и Уилт Чембърлейн. Имайки предвид, че през миналия сезон записа цели 34 трипъл-дабъла, не е невъзможно Йокич да счупи този рекорд още до края на следващия сезон.

Докато се готви за новия сезон в НБА, Йокич тренира с националния отбор на Сърбия за Европейското първенство, където се очаква да бъде лидер на "орлите" в битката за дългоочакваното злато.

Арестуваха чичото на Никола Йокич в Сърбия
Арестуваха чичото на Никола Йокич в Сърбия

Ако Йокич повтори представянето си от Олимпийските игри, където записа средно по 18,8 точки, 10,7 борби и 8,7 асистенции, Сърбия ще има върху какво да гради шампионските си амбиции. Припомняме, че суперзвездата на Нъгетс тогава стана едва четвъртият играч в историята, постигнал трипъл-дабъл на Олимпиийски игри – в мача за бронз срещу Германия, с 19 точки, 12 борби и 11 асистенции.

ЕвроБаскет 2025 ще се проведе от 27 август до 14 септември в четири държави: Финландия, Грузия, Латвия и Кипър. Участват 24 отбора, разпределени в четири групи.

