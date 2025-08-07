Чакат Йокич на едно от най-големите конни състезания в света

Никола Йокич, трикратният MVP на НБА, е поканен на Палио, прочутото конно състезание в Сиена, което се провежда два пъти годишно и има история от близо четири века. Суперзвездата на Денвър Нъгетс е запален по конните надбягвания и прекарва летата си в родината си Сърбия, посещавайки подобни събития.

Едно от най-известните конни състезания в света е Палио, което се провежда всяка година на 2 юли и 16 август в Сиена, Италия. Десет коня участват в надпреварата, като всеки представлява квартал ("контрада") на града.

Състезанието привлича хиляди зрители всяка година и е едно от най-очакваните събития в Сиена. Според Лука Банки, треньор на националния отбор на Латвия, една от "контрадите" се опитва от години да покани Никола Йокич, шампиона на НБА от 2023 г. с Денвър Нъгетс, на Палио.

"Мога да ви разкажа една история. Един от кварталите, Пантера, се опитва от години да покани Никола на Палио чрез агента му Мишко Ражнатович. Но не искат да бъдат настоятелни, за да избегнат отказ. Знаят колко много обича той конете. Не състезателния аспект, а самите животни", разкри Банки в интервю за Meridian.

"Виждал съм го – влюбен е. Както и аз. Както всички хора в Сиена. Има хора в Италия, които са против конните надбягвания, но в Сиена обичат животните. И се радвам за това, защото както конете, така и кучетата са ми любими животни", добави италианският специалист.

Банки разкри, че въпросният квартал все още не е успял да се свърже с 30-годишния Йокич. "Но защо не? Някой ден...", каза с увереност треньорът, който се раздели с Анадолу Ефес в края на сезон 2024/25.

"Ще му хареса много, защото там няма да се отнасят с него като със суперзвезда. Палио поставя всички на едно ниво – хора, влюбени в конете. Няма значение дали си милионер от НБА или дете с празни джобове.

Всички споделят една и съща мечта: да гледат конното състезание. Хората са щастливи. Невероятната атмосфера продължава дни, седмици, дори месеци преди и след надбягването", обясни Банки.

Страстта на Никола Йокич към конете е добре известна, като в САЩ често се шегуват, че сръбският център се радва повече на успехите на коня си, отколкото на спечелването на титла в НБА. В доказателство на това, сребърният медалист от Олимпийските игри бе заснет наскоро да плаче след конно състезание.

"Когато видях Никола да плаче след състезание... Това е. Това е чувството. Трябва да отидете на Палио поне веднъж в живота си. Трябва да е в списъка ви с желания. Аз съм от Гросето, работих в Сиена като треньор в продължение на 7 години – и въпреки това съм гледал състезанието на живо само веднъж! Не исках да заема място. Исках хората от Сиена да имат място и да се радват. Чувствах, че не ми принадлежи. Принадлежи им", заяви Банки.

60-годишният треньор завърши, говорейки за страстта си към конете.

"Толкова много ми харесва, че и аз имах коне. Но взех някои лоши решения. След 3 години трябваше да се откажа. Не печелех и вече не беше забавно. Но спомените остават. Всяка сутрин, между 5:30 и 6, ходех да ги видя. Сутрешната им тренировка, в зимния студ, в мъглата... Няма по-добър начин да започнеш деня си.

Гърбът ми вече не ми позволява да яздя, но тъй като живея близо до морето, често виждам хора да яздят коне по плажа. Тази гледка поражда нещо дълбоко в мен. Но дори това не може да се сравни с това, което чувстват хората в Сиена", сподели още 60-годишният специалист.