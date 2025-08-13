Популярни
Денвър Нъгетс взе 25-годишно крило

  13 авг 2025 | 16:20
Денвър Нъгетс взе 25-годишно крило

Денвър Нъгетс привлича в състава си 25-годишното крило Кеслър Едуардс, съобщава журналистът Майкъл Сото.

През изминалия сезон Едуардс изигра 40 мача с екипа на последния си тим Далас Маверикс, като записа средно по 4,2 точки, 2,9 борби и 1,1 асистенции, с впечатляващите 40,7% успеваемост от тройката.

25-годишният играч беше 44-и избор в драфта през 2021 г. и през кариерата си е играл за Бруклин Нетс, Сакраменто Кингс и Далас Маверикс.

Нъгетс бяха активни това лято и вече си осигуриха подписите на Камерън Джонсън, Брус Браун, Тим Хардуей и Йонас Валанчунас. Отбора напуснаха Майкъл Портър и Дарио Шарич.

