Пиастри и Норис преследват рекорд на Хамилтън и Розберг от 2016 година

В годината, в която Нико Розберг спечели единствената си световна титла във Формула 1 – 2016, той и Люис Хамилтън записаха рекорд за най-много подиуми – общо 33 завършвания в топ 3 на двамата пилоти на Мерцедес.

Ерата на превъзходството на Мерцедес, стартирала през 2014, е отлично илюстрирана с четирите най-добри постижения по този показател. №2 отново са Хамилтън и Розберг през 2015 с 32 подиума, двамата имат толкова подиуми и през 2019, а през 2014 са записали общо 31 качвания на подиума.

През 2023, когато Ред Бул разполагаше с най-добрия автомобил във Формула 1 Макс Верстапен и Серхио Перес записаха 30 подиума, а последната година от златната ера на Ферари във Формула 1 – 2004, Михаел Шумахер и Рубенс Барикело завършиха 29 пъти в топ 3.

Сега Пиастри и Норис имат 27 подиума тази година, като до края на сезона има още 7 кръга, т.е възможност за още 14 финала в топ 3. Да видим дали и кога ще подобрят рекорда на Мерцедес от 2016.

