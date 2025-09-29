Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Пиастри и Норис преследват рекорд на Хамилтън и Розберг от 2016 година

Пиастри и Норис преследват рекорд на Хамилтън и Розберг от 2016 година

  • 29 сеп 2025 | 20:36
  • 1178
  • 0

В годината, в която Нико Розберг спечели единствената си световна титла във Формула 1 – 2016, той и Люис Хамилтън записаха рекорд за най-много подиуми – общо 33 завършвания в топ 3 на двамата пилоти на Мерцедес.

Ерата на превъзходството на Мерцедес, стартирала през 2014, е отлично илюстрирана с четирите най-добри постижения по този показател. №2 отново са Хамилтън и Розберг през 2015 с 32 подиума, двамата имат толкова подиуми и през 2019, а през 2014 са записали общо 31 качвания на подиума.

Вилньов: Не е вярно, че критиките не влияят на Норис
Вилньов: Не е вярно, че критиките не влияят на Норис

През 2023, когато Ред Бул разполагаше с най-добрия автомобил във Формула 1 Макс Верстапен и Серхио Перес записаха 30 подиума, а последната година от златната ера на Ферари във Формула 1 – 2004, Михаел Шумахер и Рубенс Барикело завършиха 29 пъти в топ 3.

Сега Пиастри и Норис имат 27 подиума тази година, като до края на сезона има още 7 кръга, т.е възможност за още 14 финала в топ 3. Да видим дали и кога ще подобрят рекорда на Мерцедес от 2016.

Кадилак успя да привлече бивш директор на Ауди
Кадилак успя да привлече бивш директор на Ауди
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Представянето на новия сезон в MotoGP се премести от Сингапур в Куала Лумпур

Представянето на новия сезон в MotoGP се премести от Сингапур в Куала Лумпур

  • 29 сеп 2025 | 19:51
  • 794
  • 0
Голове и скорост: внушителните автомобили в колекцията на Ерлинг Холанд

Голове и скорост: внушителните автомобили в колекцията на Ерлинг Холанд

  • 29 сеп 2025 | 19:13
  • 1756
  • 1
Старт на новата писта „Лара“ сменя Стара Загора

Старт на новата писта „Лара“ сменя Стара Загора

  • 29 сеп 2025 | 18:29
  • 6559
  • 3
Кадилак успя да привлече бивш директор на Ауди

Кадилак успя да привлече бивш директор на Ауди

  • 29 сеп 2025 | 16:31
  • 1312
  • 0
Люис Хамилтън загуби любимото си куче

Люис Хамилтън загуби любимото си куче

  • 29 сеп 2025 | 16:02
  • 2498
  • 1
Леклер не очаква Верстапен и Ред Бул да доминират

Леклер не очаква Верстапен и Ред Бул да доминират

  • 29 сеп 2025 | 12:56
  • 1324
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Гол от дузпа на познат герой и два червени картона донесоха победата на Берое над Добруджа

Гол от дузпа на познат герой и два червени картона донесоха победата на Берое над Добруджа

  • 29 сеп 2025 | 22:10
  • 18064
  • 23
България е №1 на Мондиал 2025 в много важна класация

България е №1 на Мондиал 2025 в много важна класация

  • 29 сеп 2025 | 20:36
  • 26323
  • 6
Волейболните герои се прибират с правителствения самолет

Волейболните герои се прибират с правителствения самолет

  • 29 сеп 2025 | 17:44
  • 20504
  • 24
СК към БФС с позиция за двете положения от Левски - Лудогорец, грешки няма

СК към БФС с позиция за двете положения от Левски - Лудогорец, грешки няма

  • 29 сеп 2025 | 16:30
  • 18979
  • 61
Веласкес: Навсякъде по света се случва да изиграеш лош мач! Грешка е, ако очакваме всеки път да бием 5:0 или 7:0

Веласкес: Навсякъде по света се случва да изиграеш лош мач! Грешка е, ако очакваме всеки път да бием 5:0 или 7:0

  • 29 сеп 2025 | 11:20
  • 28391
  • 45
Дунав (Русе) отнесе Хебър в Пазарджик и отново е на върха във Втора лига

Дунав (Русе) отнесе Хебър в Пазарджик и отново е на върха във Втора лига

  • 29 сеп 2025 | 19:25
  • 13321
  • 16