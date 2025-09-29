Спартак беше част от Европейската седмица на спорта във Варна

Заместник-министърът на младежта и спорта доц. Стоян Андонов, Алекс Илиев и Мартен Демирев откриха детски футболен турнир на СК Локомотив. Инициативата е част от Европейската седмица на спорта и бе съвместно организирана от Спартак (Варна) и Министерството на младежта и спорта.

По време на официалното откриване доц. Андонов връчи плакет на г-н Илиев с признателност за доброто сътрудничество. От своя страна, заместник-министърът получи шал и тениска на Спартак (Варна), с които си направи снимки за спомен.

В края на турнира малчуганите получиха медали и купа спрямо класирането си, а всеки участник получи подаръци. Наградите бяха осигурени като част от инициативата. Връчиха ги г-жа Теодорина Тодорова - Петканин, Директор на дирекция "Европейски програми, проекти и международно сътрудничество" към Министерството на младежта и спорта, и г-н Демирев от страна на Спартак (Варна).

Предната вечер двамата съпредседатели на Спартак (Варна) - Алекс Илиев и Красимир Зафиров, бяха сред официалните гости на 10-ото юбилейно издание на Европейската седмица на спорта. Варна беше домакин на най-мащабното събитие от програмата – #BeActiveNight

Над 20 спортни клуба представиха дейността си по време на Спортното селище и Нощта на спорта #BeActiveNight във Варна. Събитието предизвика интереса на стотици варненци и гости на града, които имаха възможност да се докоснат до различни спортове и да усетят духа на активния и здравословен начин на живот.