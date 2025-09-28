Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Шампионът Маркес през сълзи: Не спрях да се боря и спечелих отново

Шампионът Маркес през сълзи: Не спрях да се боря и спечелих отново

  • 28 сеп 2025 | 09:28
Марк Маркес не скри своите емоции след спечелването на световната титла в MotoGP за 2025 година, която е неговата седма в кралския клас и първа такава от сезон 2019 насам.

Със сигурност обаче тази титла е по-специална от предишните шест, тъй като тя идва след едни много тежки години за испанеца, които започнаха след тежкото му падане на „Херес“ в началото на сезон 2020. След това той се подложи на общо четири никак не леки операции на дясната ръка и въпреки че на моменти беше близо до това да се оттегли от световния шампионат той не го направи и днес отново стъпи на световния връх.

„Не мога да говоря. Не искам дори да си спомням през какво преминах, просто искам да се насладя на момента. Беше много трудно, но вече съм в мир със себе си, всичко това е част от мен. Допуснах огромна грешка в моята кариера да се завърна прекалено рано, но след това не спрях да се боря и спечелих отново. Вече съм в мир със себе си“, каза през сълзи емоционалният Маркес.

Снимки: Gettyimages

