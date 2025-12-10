Популярни
Мария Колева и Прая Клуб на полуфинал на клубния Мондиал

  • 10 дек 2025 | 22:31
  • 182
  • 0

Националката Мария Колева и нейният Дентил/Прая Клуб (Уберландия) ще играят на полуфинал на Световното клубно първенство, което се провежда в Сао Пауло.

Посрещачката и тимът й надиграха американския Орландо Валикирис с 3:0 (25:23, 25:15, 28:26) във втората си среща от Група В.

Мария Колева се отчете с 2 точки. Най-резултатна бе Аденизия да Силва - с 15 точки (6 блока).

Утре (11 декември) Прая Клуб излиза срещу Имоко (Конеляно), от 18:30 часа.

Полуфиналите са на 13 декември (събота) от 18:30 и 21:00 часа.

