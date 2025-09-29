Митов: Много сме далеч от истината, тази година ще е така

Старши треньорът на Хебър Николай Митов говори след загубата на своя тим от Дунав. Тимът от Пазарджик отстъпи с 0:3 у дома.

“Неприятно ми е, отдавам го на много елементарни грешки и веднага те наказват. Дунав е класен отбор и като правиш такива детски грешки, веднага ти вкарват. Няма как да стане, докато не се спрат тези грешки. Не може да вкараме гол, имаше през второто полувреме някакъв натиск, но музиката вече беше спряна.

Имаме положението, трябва да вкараме, за да върнем един гол, да стане 2:1, да има натиск. Второто полувреме бяхме по-освободени. Много сме далеч от истината, имаме много работа във всяко отношение. И селекция трябва да има, просто тази година ще е така. Неприятно ми е, но бях сигурен, че ще преминем през това. Наясно съм.

Всеки ден става нещо. Онзи ден си чупят пръстите двама, имам чувството че като ходят по улицата и се случват някакви неща. Днес Калчев. Влиза един, трима излизат и това е неприятно. Това ще е. Стискаме зъби, работим за другия мач.

Тежко гостуване очакваме. За нашия отбор всеки мач е тежък”, заяви Митов.