  1. Sportal.bg
  2. Черно море
  3. Футболистите на Черно море посетиха детска градина във Варна

Футболистите на Черно море посетиха детска градина във Варна

  • 29 сеп 2025 | 18:04
  • 1628
  • 0

Във връзка с европейския ден на спорта в училище треньорският щаб и футболисти на Черно море бяха специални звездни гости във варненската оздравителна детска градина "Ален мак". Основната задача на това мероприятие е да се насърчат децата от най-ранна възраст на любов към спорта.

Треньорът Илиан Илиев и компания раздадоха автографи върху специални футболни топки. На импровизираната детска футболна площадка Васил Панайотов и Николай Златев показаха уменията си с топката, а усмивките по лицата на децата излъчваха настроение и бодрост от незабравимата среща.

