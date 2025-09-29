Футболистите на Черно море посетиха детска градина във Варна

Във връзка с европейския ден на спорта в училище треньорският щаб и футболисти на Черно море бяха специални звездни гости във варненската оздравителна детска градина "Ален мак". Основната задача на това мероприятие е да се насърчат децата от най-ранна възраст на любов към спорта.

Черно море хвърли много усилия, но не успя да пречупи Септември (Сф) на "Тича"

Треньорът Илиан Илиев и компания раздадоха автографи върху специални футболни топки. На импровизираната детска футболна площадка Васил Панайотов и Николай Златев показаха уменията си с топката, а усмивките по лицата на децата излъчваха настроение и бодрост от незабравимата среща.