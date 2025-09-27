Илиан Илиев: Липсва ни постоянство

Старши треньорът на Черно море Илиан Илиев сподели мнението си след равенството със Септември (1:1) на стадион "Тича". Наставникът на "моряците" отбеляза, че това е бил идеалният момент отборът му да се утвърди в челните позиции на класирането.

"Не можахме да вкараме втори гол. Направихме всичко възможно, създадохме достатъчно ситуации. В някои моменти нямахме достатъчно късмет, в други техният вратар или защитник се прояви добре. Дори и първото полувреме не играхме толкова беззъбо. Вкараха ни от статично положение. Септември има добри футболисти в офанзивен план и ако ги оставиш да играят, могат да ти създадат проблеми. Искахме да акцентираме върху защитата им, където имат доста млади момчета. Има такива мачове, в които не е било писано да победим. Приемаме резултата и продължаваме напред.

Черно море хвърли много усилия, но не успя да пречупи Септември (Сф) на "Тича"

Трябваше да играем малко по-бързо в средата на терена. Когато това се получаваше, оставаха празни пространства. Днес беше идеалният момент да се затвърдим в челните позиции. Липсва ни постоянство. Имаме доста нови хора - някои от тях трудно се адаптират. Трябва да се подобряваме и да избирам правилните хора да влязат като смени. Някои от тях не помогнаха да направим преса в последните минути.

Илиан Илиев с историческо постижение

Тръпката ме държи. Когато тя изчезне, със сигурност няма да съм тук", каза Илиев.

Следвай ни:

Снимки: Startphoto