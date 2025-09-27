Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Черно море
  3. Илиан Илиев: Липсва ни постоянство

Илиан Илиев: Липсва ни постоянство

  • 27 сеп 2025 | 19:46
  • 1465
  • 0

Старши треньорът на Черно море Илиан Илиев сподели мнението си след равенството със Септември (1:1) на стадион "Тича". Наставникът на "моряците" отбеляза, че това е бил идеалният момент отборът му да се утвърди в челните позиции на класирането.

"Не можахме да вкараме втори гол. Направихме всичко възможно, създадохме достатъчно ситуации. В някои моменти нямахме достатъчно късмет, в други техният вратар или защитник се прояви добре. Дори и първото полувреме не играхме толкова беззъбо. Вкараха ни от статично положение. Септември има добри футболисти в офанзивен план и ако ги оставиш да играят, могат да ти създадат проблеми. Искахме да акцентираме върху защитата им, където имат доста млади момчета. Има такива мачове, в които не е било писано да победим. Приемаме резултата и продължаваме напред.

Черно море хвърли много усилия, но не успя да пречупи Септември (Сф) на "Тича"
Черно море хвърли много усилия, но не успя да пречупи Септември (Сф) на "Тича"

Трябваше да играем малко по-бързо в средата на терена. Когато това се получаваше, оставаха празни пространства. Днес беше идеалният момент да се затвърдим в челните позиции. Липсва ни постоянство. Имаме доста нови хора - някои от тях трудно се адаптират. Трябва да се подобряваме и да избирам правилните хора да влязат като смени. Някои от тях не помогнаха да направим преса в последните минути.

Илиан Илиев с историческо постижение
Илиан Илиев с историческо постижение

Тръпката ме държи. Когато тя изчезне, със сигурност няма да съм тук", каза Илиев.

Следвай ни:

Снимки: Startphoto

Още от БГ Футбол

Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

  • 28 сеп 2025 | 07:36
  • 2045
  • 0
Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

  • 28 сеп 2025 | 07:29
  • 4790
  • 3
Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

  • 28 сеп 2025 | 07:16
  • 2470
  • 3
Ботев (Нови пазар) надви Устрем

Ботев (Нови пазар) надви Устрем

  • 28 сеп 2025 | 01:19
  • 1117
  • 0
Без победител във варненско дерби

Без победител във варненско дерби

  • 28 сеп 2025 | 01:10
  • 1429
  • 1
Бенковски излъга Фратрия II накрая

Бенковски излъга Фратрия II накрая

  • 28 сеп 2025 | 01:01
  • 1010
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

  • 28 сеп 2025 | 08:19
  • 17669
  • 32
Глупава дузпа на Пастор срещу Делев вгорчи дебюта на Христо Янев начело на ЦСКА

Глупава дузпа на Пастор срещу Делев вгорчи дебюта на Христо Янев начело на ЦСКА

  • 27 сеп 2025 | 21:58
  • 132401
  • 345
Христо Янев подкара свой играч, заяви, че днес е създал проблеми на ЦСКА

Христо Янев подкара свой играч, заяви, че днес е създал проблеми на ЦСКА

  • 27 сеп 2025 | 22:25
  • 61934
  • 66
Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

  • 28 сеп 2025 | 07:29
  • 4790
  • 3
Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

  • 28 сеп 2025 | 07:36
  • 2045
  • 0
Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

  • 28 сеп 2025 | 07:16
  • 2470
  • 3